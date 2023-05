El Salvador: Mindestens zwölf Tote bei Stadionkatastrophe

Bei einer Stadionkatastrophe in El Salvador sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam es im Estadio Cuscatlan in der Hauptstadt San Salvador zu einer Massenpanik. Ersten Berichten zufolge soll es vor dem Fußballspiel zwischen dem gastgebenden Alianza FC und CD FAS einen großen Fan-Andrang gegeben haben, die Arena fasst mehr als 45.000 Plätze.

FIFA-Präsident Gianni Infantino bekundete in einer Erklärung seine Anteilnahme.

"Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die durch die tragischen Vorfälle in El Salvador ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus", sagte der Chef des Weltverbands: "Gemeinsam mit der FIFA und der globalen Fußballgemeinschaft sind in dieser schwierigen Zeit all unsere Gedanken und Gebete bei den Betroffenen sowie bei der Bevölkerung des Landes, der CONCACAF-Föderation, dem salvadorianischen Fußballverband und der Liga."

Im Stadion waren neun Personen verstorben, drei weitere erlagen in umliegenden Krankenhäusern ihren Verletzungen, sagte Mauricio Arriaza, Direktor der Polizei. Carlos Fuentes, Sprecher der Einsatzkräfte, berichtete von mindestens 500 verletzten Personen, 100 von ihnen befänden sich in kritischem Zustand. Auf einem von der nationalen Polizeibehörde PNC veröffentlichten Video sind vor dem Stadion mehrere Krankenwagen zu sehen, von denen aus Sanitäter zum Unfallort eilen.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

In einer ersten Reaktion bekundete der salvadorianische Fußballverband sein "tiefes Bedauern für die Ereignisse im Cuscatlan-Stadion". Alianza und Rekordmeister FAS sind zwei der populärsten Teams in dem zentralamerikanischen Land.