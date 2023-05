PSG: Der "geldgierige Piranha" Pini Zahavi arbeitet am Megatransfer von Neymar zum FC Chelsea

Pini Zahavi arbeitet nach Informationen von SPOX und GOAL aktuell daran, einen Transfer von Starstürmer Neymar (PSG) zum FC Chelsea einzufädeln. Der Berater, der 2017 auch maßgeblich an Neymars Weltrekord-Transfer nach Paris beteiligt war, macht Chelseas Besitzer Todd Boehly eine Verpflichtung des Brasilianers zur kommenden Saison schmackhaft.

Bereits im vergangenen Sommer gab es entsprechende Gespräche, damals aber lehnte Neymar einen Abschied vom französischen Meister noch ab. Dies hat sich nach den Vorkommnissen der letzten Wochen geändert. PSG-Ultras hatten die Stars ihres Klubs beleidigt und sogar vor Neymars Villa randaliert.

Dies hat zu einem Umdenken bei dem 31-Jährigen geführt. Mittlerweile ist er willig, den Verein in diesem Sommer trotz eines lukrativen und bis 2025 datierten Vertrags zu verlassen.

Die PSG-Verantwortlichen um den Sportlichen Berater Luis Campos hätten Neymar gerne von der Gehaltsliste, um im Sommer mehr Spielraum für den Aufbau einer neuen Mannschaft zu haben.

Starberater Zahavi arbeitete in der Vergangenheit mehrfach an spektakulären Transfers mit. In Deutschland erlangte der 79-Jährige spätestens danngroße Bekanntheit, als er die Bayern-Stars David Alaba (Real Madrid) und Robert Lewandowski (FC Barcelona) in Spanien unterbrachte. Bayerns Ehrenpräsident nannte ihn im Rahmen des Alaba-Weggangs einen "geldgierigen Piranha".

Ein Transfer Neymars in diesem Sommer wäre ein Blockbusterdeal, eine schnelle Einigung ist nicht wahrscheinlich. Chelsea ist auf der Suche nach einem hochkarätigen Mann für das Sturmzentrum, Neymar passt in dieses Profil nicht so wirklich. Allerdings kennt der designierte neue Teammanager Mauricio Pochettino Neymar noch bestens aus gemeinsamen Paris-Zeiten.

Der Selecao-Star wurde in den letzten Wochen auch bei den Premier-League-Rivalen Manchester United und Newcastle United als Neuzugang gehandelt.

Neymar startete seine Profilaufbahn beim FC Santos und wechselte 2013 für 88 Millionen Euro zu Barça. Nachdem er mit den Katalanen große Erfolge gefeiert hatte, heuerte er 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain an.

Der Stürmer kuriert aktuell eine schwere Knöchelverletzung aus und wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen. 18 Tore und 17 Assists stehen für ihn bei 29 Einsätzen zu Buche.