Manchester United will offenbar BVB-Keeper Gregor Kobel als Konkurrent für David De Gea

Manchester United beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Gregor Kobel von Borussia Dortmund. Das berichtet die englische Tageszeitung The Independent. Demnach soll der Schweizer Keeper bei den Red Devils als Konkurrent für David De Gea den Druck auf die Nummer eins erhöhen.

United-Trainer Erik ten Hag will dem Bericht zufolge, dass De Gea seinen Vertrag in Manchester verlängert. Gleichzeitig möchte der Coach aber auch die Konkurrenzsituation im Kasten der Red Devils verschärfen - und deshalb Kobel in die Premier League holen.

Ten Hag gefallen angeblich vor allem die fußballerischen Qualitäten Kobels, der in diesem Bereich deutlich stärker als De Gea sei.

Neben United seien aber auch der FC Chelsea sowie weitere Top-Klubs am BVB-Torhüter dran, sodass es noch ein zähes Ringen um Kobel geben könne. Die Dortmunder wollen ihre Nummer eins ohnehin nicht gerne abgeben, sondern vielmehr mit ihr verlängern.

Kobel kam 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zur Borussia. Zuvor stand er bereits für die TSG 1899 Hoffenheim und den FC Augsburg zwischen den Pfosten.

Kobel kassierte in der laufenden Bundesliga-Saison in 25 Partien nur 30 Gegentore. Dabei spielte er zehnmal zu Null.

Im Schweizer Nationalteam ist er hinter Yann Sommer (FC Bayern München) nur Ersatz und kam bislang auf vier Länderspiele.