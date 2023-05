Fernando Torres fliegt nach Streit mit Ex-Teamkollege Alvaro Arbeloa in Madrid-Derby vom Platz: "Ich hau dir auf die Fresse"

Beim Derby der U19-Teams von Real und Atlético Madrid sind am Sonntag die beiden ehemaligen spanischen Nationalspieler Álvaro Arbeloa und Fernando Torres als Trainer der Mannschaften an der Seitenlinie aneinandergeraten. Das Duo spielte während seiner aktiven Zeit beim FC Liverpool zusammen.

Torres schubste Arbeloa an der Seitenlinie und sagte nach spanischen Medienberichten "Ich hau Dir auf die Fresse!". Arbeloa entgegnete angeblich "Fang einfach an."

Bevor es zu einer Schlägerei kommen konnte, gingen Spieler und die Co-Trainer dazwischen und trennten die beiden. Arbeloa sah vom Schiedsrichter Gelb, Torres musste mit Rot die Coaching Zone verlassen.

Atlético hatte eine 0:2-Hinspielniederlage im zweiten Pokal-Halbfinalduell durch ein 2:0 bei Real nach 90 Minuten ausgeglichen.

In der Verlängerung trafen die Blancos allerdings doppelt und bejubelten am Ende den Finaleinzug. Torres muss sich nun mit seiner Mannschaft auf die verbleibenden Spiele in der Meisterschaft konzentrieren.