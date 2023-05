Erling Haaland schließt wohl Millionen-Deal mit Modemarke Dolce & Gabbana ab

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland geht wohl eine Partnerschaft mit der italienischen Luxus-Modemarke Dolce & Gabbana ein. Das berichtet die Daily Mail.

Haaland soll demnach künftig für Dolce & Gabbana werben und als Gesicht der Marke fungieren. Der Deal bringt dem Norweger laut des Berichts rund 2,3 Millionen Euro ein. Haaland hatte im Lauf seiner bisherigen Karriere schon häufiger mit modisch ausgefallenen Outfits für Aufsehen gesorgt, die sich anhand von Bildern in den Sozialen Medien verbreiteten.

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu City im vergangenen Sommer hat Haaland auch in England auf Anhieb abgeliefert. In der Premier League hat der 22-Jährige einen neuen Rekord für die meisten Tore in einer Saison aufgestellt, inzwischen steht er bei 36 Treffern in der Liga. Insgesamt hat Haaland in 48 Pflichtspieleinsätzen bereits 52-mal für City eingenetzt.

Zudem winkt dem norwegischen Nationalspieler und seinen Teamkollegen noch der Gewinn des Triples. So steht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola vor dem Triumph in der englischen Meisterschaft, kämpft im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Real Madrid um den Einzug ins Endspiel und trifft im Finale des FA Cups Anfang Juni auf Manchester United.