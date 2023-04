Nizzas Bürgermeister will keine Basel-Fans in der Stadt

Die Stadt Nizza hat die Fans des Schweizer Erstligisten FC Basel dazu aufgefordert, nicht zum Viertelfinal-Rückspiel ihres Klubs in der Conference League am 20. April nach Südfrankreich zu reisen.

Estrosi erinnerte an die Vorfälle mit Anhängern des FC Basel beim Achtelfinale der Conference League im vergangenen Jahr in Marseille. Den Ultras würde ihr Ruf vorauseilen. "Es kommt nicht in Frage, Zeuge eines weiteren Gewaltausbruchs zu werden", sagte Estrosi. Im September war es beim Gruppenspiel zwischen Nizza und dem 1. FC Köln zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Das Hinspiel zwischen Basel und Nizza findet am Donnerstag statt.

