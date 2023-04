"Wollen den Traum verwirklichen": Newell's Old Boys forciert eine Rückkehr von Lionel Messi

Argentiniens Traditionsverein Newell's Old Boys verstärkt seine Bemühungen um einen Transfer von Weltfußballer Lionel Messi. Der Stürmer von Paris Saint-Germain ist im Sommer ablösefrei und Vizepräsident Pablo Allegri will ihn unbedingt zurück zu seinem Heimatverein lotsen.

Allegri sagte im lokalen Radiosender La Red Rosario: "Wir werden daran arbeiten, den Traum einer Messi-Verpflichtung zu verwirklichen. Die Menschen hier sollen ihn auch würdigen können."

Alejandro Dominguez, Präsident des südamerikanischen Verbands CONMEBOL hatte kürzlich erklärt, Messi müsse in seiner Karriere unbedingt noch die Copa Libertadores, Südamerikas Pendant zur Champions League, gewinnen. "Danach habe ich den Präsidenten sofort kontaktiert und er meinte, dass wir zusammenarbeiten sollten, um den Traum von Messi als Spieler in diesem Wettbewerb zu verwirklichen", verriet Allegri: "Wir werden alles Mögliche unternehmen, damit es klappt."

Man stehe zu "100 Prozent" hinter den Bemühungen um Messi. "Fans in ganz Argentinien und Amerika wollen, dass er hierher kommt. Newell's wäre auf einen Schlag der populärste Verein des Kontinents. Die Zeit wird zeigen, ob er kommt."

Messi stammt aus der Jugendakademie des Klubs aus Rosario, ehe er 2003 zum FC Barcelona wechselte. In den vergangenen gab es mehrfach Gerüchte, der Klub arbeite an einer Rückholaktion. Unter anderem befeuert durch Aussagen von Klubchef Ignacio Astore, der im vergangenen Frühjahr meinte: "Es wäre für mich als Präsident von Newell's eine doppelte Freude, einen Spieler mit diesen Fähigkeiten zu holen."

Lionel Messi: Katalonien, USA oder Saudi-Arabien?

Bereits 2020 hatten sich Hunderte Fans in seiner Geburtsstadt Rosario eine Rückkehr Messis gewünscht, als sie auf den Straßen hüpften, Fahnen schwenkten und für ihr Idol sangen. Messi spielte von 1995 bis 2000 für den sechsmaligen argentinischen Meister, ehe er zu seinem langjährigen Klub FC Barcelona wechselte und dort seine einzigartige Profikarriere startete.

2021 zog es den siebenmaligen Weltfußballer von Barça zu PSG. Dort läuft sein Vertrag in diesem Sommer aus. Neben einer Rückkehr nach Katalonien werden aktuell im Falle eines Abschieds aus Paris auch Transfers zu Inter Miami (MLS) und Al-Hilal (Saudi Pro League) als mögliche nächste Schritte des 35-Jährigen genannt.

In Argentinien genießt Messi spätestens seit seinen Leistungen auf dem Weg zum WM-Titel in Katar Heldenstatus. Bei der Endrunde lieferte er sieben Tore und drei Assists in sieben Spielen. Für PSG kommt er in dieser Saison auf 35 Scorerpunkte in 32 Einsätzen.