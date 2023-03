"Sein Transfer hat Priorität": Lionel Messis Transfer von PSG zu Inter Miami soll dank 2,5-Milliarden-Deal gelingen

Die MLS steht vor einem Milliardendeal. Mit dessen Hilfe soll Lionel Messi nach Florida gelotst werden.

Zwischen Inter Miami und Lionel Messi soll es regen Austausch wegen eines Transfers im Sommer geben. Das hat der Spielerberater Jerome Meary in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe erklärt. Jorge Mas gehört der MLS-Klub gemeinsam mit David Beckham. Der schwerreiche Unternehmer arbeite intensiv an einer Verpflichtung des Starstürmers von Paris Saint-Germain.

Meary, der in seiner Agentur 'Elite Athletes' hauptsächlich in den USA aktive Spieler betreut, sagte über Messi: "Sein Transfer genießt bei Jorge Mas Priorität. Sie haben sich schon unterhalten, bevor Messi zu PSG ging. Die Gespräche haben wieder begonnen und Mas verbrachte viel Zeit mit Messis Beratern in Katar (während der Weltmeisterschaft, d. Red.)."

Ein Deal mit Messi wäre eine kostspielige Angelegenheit. MLS-Comissioner Don Garber hatte kürzlich bei The Athletic angedeutet, dass für einen Transfer des mehrfachen Weltfußballers wohl eine Ausnahmeregelung gefunden werden müsse. Schließlich gibt es in der MLS eine Gehaltsobergrenze: "Wir sprechen hier von dem vermutlich begabtesten Spieler in der Geschichte des Sports", so Garber. "Falls wir das durchziehen können, müssen wir über den Tellerrand hinaus schauen."

Zwei Faktoren könnten laut L'Équipe einen Wechsel Messis in die USA weiter begünstigen: Zum einen steht die MLS vor einem neuen TV-Deal, welcher der Liga 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro) einbringt. Dazu sind die USA Mitausrichter der Weltmeisterschaft 2026, was zusätzliche Strahlkraft mitbringe.

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Die Klubchefs wollen gerne mit dem 35-Jährigen verlängern, zuletzt häuften sich aber die Medienberichte, laut denen der Argentinier von einem Verbleib in der französischen Hauptstadt Abstand nehme. Mehrere Vereine, darunter seine Ex-Klubs Newell's Old Boys und FC Barcelona, gelten neben Inter Miami als interessiert.

Miamis Trainer Phil Neville hatte vor wenigen Tagen in der Times erklärt: "Ich werde nicht dementieren, dass etwas Wahres an den Gerüchten, wir hätten Interesse an Lionel Messi und Sergio Busquets, dran ist." Weiter sagte Neville, dass die Klubbosse "die besten Spieler der Welt hierher holen" wollen. Und gerade Messi und Busquets "sind großartige Spieler, die das Spiel in der MLS verändern würden".

Messi war bereits mehrfach zu Urlauben in Florida und besitzt dort sei 2021 ein Haus.