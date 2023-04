Lionel Messi: Irrwitziges Angebot aus Saudi-Arabien von Al-Hilal

Spielt Lionel Messi in der kommenden Saison in einer Liga mit Cristiano Ronaldo? Dem Argentinier ist vom saudi-arabischen Klub Al-Hilal ein irrwitziges Angebot vorgelegt worden.

SPOX und GOAL können einen Bericht von Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigen, wonach Al-Hilal Messi ein jährliches Gehalt von über 400 Millionen Euro zahlen will, sollte der 35-Jährige einem Wechsel nach Saudi-Arabien zustimmen.

Damit würde Messi seinen Dauerrivalen Ronaldo deutlich übertrumpfen: Der hatte nach der WM in Katar bei Al-Nassr unterschrieben und verdient dort dem Vernehmen nach "nur" rund 200 Millionen Euro pro Saison.

Große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des frischgebackenen Weltmeisters darf man sich bei Al-Hilal aber nicht machen: Messi soll seine Karriere in Europa fortsetzen wollen.

Wo das sein wird, ist noch unklar: Beim FC Barcelona macht man sich Hoffnung auf eine Rückkehr der Vereinsikone. Auch PSG hofft darauf, dass der Argentinier seinen auslaufenden Vertrag in Paris verlängern wird. Bei den Fans in der französischen Hauptstadt war Messi zuletzt allerdings in Ungnade gefallen.

Zudem soll ein Verbleib Messis bei PSG einem Bericht von L'Équipe zufolge immer unwahrscheinlicher werden.