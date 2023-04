Kendry Paez: Der BVB hatte ihn im Visier - für diesen 15-Jährigen will Chelsea 22 Millionen Euro ausgeben

Wer an Supertalente aus Südamerika denkt, der hat automatisch junge Ballkünstler aus den Hochburgen Brasilien oder Argentinien im Sinn. Das ändert sich gerade, denn ein junger Ecuadorianer gilt als größtes Juwel des Kontinents.

Kendry Paez ist sein Name und er mischt schon lange bei den großen Jungs mit. Der offensive Mittelfeldspieler, der sowohl der U17- als auch der U19-Mannschaft entwachsen ist, hat in seinem Heimatland bereits mit 15 Jahren den Durchbruch in der ersten Mannschaft von Independiente del Valle geschafft und dabei unweigerlich die Aufmerksamkeit einiger europäischer Spitzenklubs auf sich gezogen. Wenn Paez 2025 18 Jahre alt wird, winkt ihm ein Rekordwechsel zum FC Chelsea. Damit, und mit glänzenden Auftritten in der U17-Nationalmannschaft bei der Südamerikameisterschaft, hat er zuletzt für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Ecuador führt derzeit die Tabelle in der Endrunde an, Paez ist dabei der Schlüsselspieler. In sieben Spielen lieferte er beeindruckende sechs Assists und erzielte selbst noch einen Treffer. Es fühlt sich seltsam an, auf die Anfänge einer Karriere zurückzublicken, die noch in den Kinderschuhen steckt, aber Paez hat es in so kurzer Zeit so weit gebracht. SPOX analysiert den Aufstieg des Wunderkinds. Kendry Paez: Die ersten Schritte Paez hat in seiner noch jungen Karriere schon einen weiten Weg hinter sich und das ist sowohl metaphorisch als auch geografisch zu verstehen. Der 2007 in der zweitgrößten Stadt Ecuadors, Guayaquil, geborene Mittelfeldspieler wagte im Alter von 11 Jahren den Schritt in die Jugendakademie von Independiente del Valle in Sangolqui am Rande der Hauptstadt Quito, 260 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Er hatte zuvor bereits für drei Vereine gespielt, darunter Barcelona, einer der größten Rivalen Indepedientes. Paez gilt als extrem ehrgeizig und seine Bereitschaft, den großen Schritt aus der Komfortzone herauszugehen, unterstreicht das.

© getty Chelseas Klubbesitzer Todd Boehly könnte ab 2025 auf die Dienste von Paez zählen. Kendry Paez: Der große Durchbruch Ecuador lechzt seit langer Zeit nach einem Spieler von Weltklasseformat. Auch deshalb gab es schon früh einen Hype um Paez, der sich anschickt, die hohen Erwartungen auch zu erfüllen. Bei mehreren Jugendturnieren 2022 glänzte er derart, dass auch große Vereine aus Europa Interesse an dem Edeltechniker zeigten. Im Juli gewann die U18-Auswahl Independientes angeführt von Paez die Copa Milo im eigenen Land. Vor den Augen von Scouts von Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United und Borussia Dortmund schnürte der 15-Jährige im Finale gegen Atletico Nacional aus Kolumbien einen sehenswerten Doppelpack. Im darauffolgenden Monat wurde er zum herausragenden Spieler bei der Next Generation Trophy 2022 in Salzburg gewählt, wo die U15 von Independiente unter anderem Inter Mailand und RB Leipzig besiegte und so den Einzug ins Finale schaffte. Paez setzte mit einem punktgenauen Tor aus dem Mittelkreis (!) gegen Leipzig für das Highlight des Turniers. Kendry Paez: So läuft's gerade Mit seinen zarten 15 Jahren ist Paez bereits zu stark für die Jugendteams in seiner Heimat. Aus der U18 zog ihn Indepediente zur Serie-A-Saison 2023 in die erste Mannschaft hoch. Auch, um das Interesse des BVB und von ManUnited abzufedern und dem Supertalent eine Perspektive im eigenen Klub aufzuzeigen. Seinen ersten Einsatz hatte er gleich am ersten Spieltag gegen Mushuc Runa, als er beim 3:1-Sieg mit einem gefühlvollen Volleyschuss netzte und damit zum jüngsten Debütanten und Torschützen in der Geschichte der ecuadorianischen Liga avancierte. Paez, der aus der jüngsten U20-Auswahl von La Tri gestrichen wurde, um seinen Wechsel in die erste Mannschaft von Independiente zu erleichtern, vertrat Ecuador im vergangenen Monat bei der bereits erwähnten südamerikanischen U17-Meisterschaft. Trotz seines jungen Alters trug er dabei bereits zweimal die Kapitänsbinde seines Teams und lieferte besagte sieben Scorerpunkte in sieben Partien.

© NXGN Paez gilt als das größte Juwel Südamerikas. Kendry Paez: Seine Stärken Paez besitzt alle Fähigkeiten, die man sich von einem modernen offensiven Mittelfeldmann wünscht: Er verfügt über eine hervorragende Technik und ist dank seiner engen Ballführung ein ausgezeichneter Dribbler. Der Teenager hat einen guten Überblick und bringt regelmäßig starke Pässe an. Mit seinem brandgefährlichen linken Fuß schlägt er gute Standards. Auch seine Körpergröße ist ein großer Vorteil. Laut Target Scouting ist Paez bereits 1,78 Meter groß und bringt dadurch eine gewisse Robustheit mit. Körperlich ist er damit vielen Gleichaltrigen überlegen. Paez gilt als Spieler mit großer Siegermentalität, der Führungsqualitäten mitbringt. Er scheut die Duelle mit älteren Gegnern nicht und ist gestählt dadurch, dass er sich früh mit Kontrahenten älterer Jahrgänge messen musste. Sein Klubtrainer Martin Anselmi lobte kürzlich bei Ole: "In Kendry haben wir jemanden, der sich traut. Ein Junge, der es wissen will. Er ist 15 Jahre alt und es ist ihm egal, wer vor ihm steht. Er fordert jeden heraus. (...) Er ist eine andere Art von Spieler. Es ist das erste Mal, dass ich einen so jungen Spieler sehe, der sagt: 'Mal sehen, was du drauf hast.' Er ist forsch und ehrgeizig." In einem früheren Interview meinte Anselmi: "Es ist nicht normal, dass sich ein 15-jähriger Junge in der ersten Liga in so kurzer Zeit Respekt verschafft hat. Er ackert viel, nimm sich die richtigen Pausen und kann ein Spiel lesen. Seine Intelligenz hilft ihm dabei. Kendry befolgt unsere Anweisungen ganz genau. All seine Bewegungen sind trainiert, er führt sie perfekt aus." Außerdem sei sein Schützling trotz des Hypes sehr bodenständig. Kendry Paez: Woran er arbeiten muss Paez' Mentalität und sein forsches Auftreten müssen in gewissen Situationen noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. In der Vergangenheit zeigte er mehrfach auf dem Platz seine Unzufriedenheit mit Mannschaftskameraden, wenn es mal nicht so lief. Auch an seiner Disziplin auf dem Rasen sollte er noch arbeiten: Paez wurde bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft von Independiente verwarnt und erhielt bei der U17-Südamerikameisterschaft gegen Chile nach einer Stunde die Rote Karte, weil er einen Gegner getreten hatte. Ebenfalls ein Kritikpunkt: Seine Bereitschaft, nach eigenen Ballverlusten, den Rückwärtsgang einzulegen.