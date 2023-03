NXGN Nine 2023: Franziska Kett vom FC Bayern auf dem Weg in die absolute Weltklasse

In den vergangenen Jahren haben SPOX und GOAL regelmäßig die besten Nachwuchstalente des Weltfußballs gekürt. In diesem Jahr gibt es nicht die eine Siegerin, sondern einen Kreis von neun Spielerinnen, die noch von sich hören lassen werden, die NXGN Nine!

Aus 25 Finalistinnen haben wir die neun besten Spielerinnen ausgewählt. Anders als bei den Männern hat es mit Franziska Kett eine Deutsche in die NXGN Nine geschafft. Die 18-jährige Flügelspielerin spielt seit 2020 für den FC Bayern München.

Die Rangliste wurde von einem Netzwerk aus Jugendfußball-Experten in 37 Ländern erstellt. Mehrere 100 Fachleute wirkten an der finalen Auswahl mit.

(Hinweis: Alle Spielerinnen sind am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren)

Die NXGN Nine 2023 der Frauen (ohne Ranking):

Linda Caicedo - Real Madrid

Aoba Fujino - Tokyo Verdy Beleza

Aline Gomes - Ferroviaria

Wieke Kaptein - Twente

Franziska Kett - Bayern München

Vicky López - Barcelona

Monique Ngock - Reims

Jaedyn Shaw - San Diego Wave

Alyssa Thompson - Angel City

NXGN Nine: Warum Franziska Kett dabei ist

Damit eine junge Spielerin den Sprung in die erste Mannschaft eines europäischen Spitzenvereins schafft und Woche für Woche für Furore sorgt, muss sie sehr talentiert sein. Und Kett ist in jedem Sinne des Wortes genau das.

Die junge Flügelspielerin kam zu Bayern München, nachdem sie beim FC Edenstetten aufgefallen war, wo sie in einer sehr guten Jungenmannschaft herausstach. Leider folgten ein paar Jahre voller Verletzungen, aber die Arbeit, die sowohl die Spielerin als auch der Verein geleistet haben, um diese Rückschläge zu überwinden, zahlt sich jetzt aus.

Seit ihrem Debüt in Bayerns A-Mannschaft zu Beginn der Saison 2022/23 ist Kett zu einer Spielerin geworden, auf die Cheftrainer Alexander Straus regelmäßig zurückgreift. Gleich bei ihrem ersten Einsatz im Oktober gegen Meppen erzielte sie ihr erstes Tor im Profiteam, nur wenige Wochen später folgte ein zweiter Treffer.

Dass sie im November bei der Auswärtsfahrt der Bayern in der Champions League nach Barcelona im Aufgebot stand, spricht ebenfalls für ihren hohen Stellenwert.

Kreativ, explosiv und beidfüßig - Kett ist eine unglaublich gefährliche Stürmerin, die zudem unberechenbar ist. Zusammen mit ihrer Vielseitigkeit und dem Willen, ihre defensiven Aufgaben zu erfüllen, ist sie eine der Spielerinnen, die man als Trainer sehr gerne in seinem Kader weiß.

Die Erfahrung, die sie mit regelmäßigen Joker-Einsätzen und gelegentlich sogar als Stammspielerin bei den Bayern sammelt, ist mit ihren gerade einmal 18 Jahren enorm wertvoll. Genau diese Erfahrung wird Kett dabei helfen, ihr Spiel zu verfeinern und eine der besten Flügelspielerinnen der Welt zu werden.