Portugal: Cristiano Ronaldo setzt Nationalmannschaftskarriere wohl fort

Portugals neuer Nationaltrainer Roberto Martínez will offenbar auf Superstar Cristiano Ronaldo setzen. Wie The Athletic berichtet, wird CR7 für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (23. März) und in Luxemburg (26. März) nominiert.

Demnach habe es in dieser Woche ein Gespräch zwischen Martínez und CR7 gegeben, um über dessen Zukunft im Nationalteam zu beraten.

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Marokko bei der WM in Katar war zunächst offen geblieben, ob Ronaldo auch künftig für sein Heimatland spielen wird. Der 38-jährige Angreifer hatte seinen Stammplatz während des Turniers verloren, war vom damaligen Trainer Fernando Santos im Achtelfinale gegen die Schweiz und dann auch im Viertelfinale lediglich eingewechselt worden.

CR7 hat bis dato 196 Länderspiele für Portugal absolviert, in denen ihm 118 Tore gelangen. Sollte er tatsächlich für die nächsten Partien nominiert werden, dürfte es wahrscheinlich sein, dass Ronaldo zumindest noch bis zur EM 2024 in Deutschland im Nationalteam weiter macht.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or hatte nach seinem Aus bei Manchester United Anfang des Jahres bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unterschrieben. Für seinen neuen Klub hat Ronaldo bis dato acht Tore in neun Pflichtspielen erzielt.