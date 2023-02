Sadio Mané zuliebe: Fairplay-Geste kostete Roberto Firmino 50.000 Euro

Sadio Mané und Roberto Firmino verstanden sich beim FC Liverpool auf dem Platz blendend. Eine Fairplay-Geste kam "Bobby" jedoch einst teuer zu stehen.

Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino: Es war über Jahre das Trio schlechthin in der Premier League. Die drei Angreifer waren maßgeblich am Gewinn der Champions League und der Meisterschaft beim FC Liverpool beteiligt, auf dem Platz herrschte in der Offensive stets ein blindes Verständnis.

Am besten wurde diese Freundschaft im Jahr 2017 verkörpert, als Firmino die Gelegenheit hatte, seinem Teamkollegen Mané ein Tor zu stehlen, um eine zusätzliche Prämie von 50.000 Euro einzusacken. Am Ende "verpasste" der Brasilianer allerdings die Gelegenheit, das Geld abzustauben. Was ist also passiert?

Der Vorfall ereignete sich während Liverpools 3:0-Sieg gegen Stoke City in der Saison 2017/18. Mané brachte damals die Reds in Führung - oder?

Der Senegalese lupfte den Ball über Stoke-Keeper Lee Grant, anschließend kullerte die Kugel in Richtung Tor. Das nahm natürlich auch Stürmer Firmino wahr - der rannte dem Ball ordnungsgemäß hinterher, um sicherzustellen, dass er tatsächlich die Linie überquerte, und der Ball wurde so stark langsamer, dass der Brasilianer hätte vollenden können.

Vermutlich hätten einige Mittelstürmer genau diesen Weg gewählt, um sich in die Torschützenliste einzutragen. Nicht aber Firmino: Der brasilianische Nationalspieler überließ Mané das Tor - und verzichtete auf einen saftigen Bonus.

Roberto Firmino: Warum hätte er so viel Geld bekommen?

Um welchen Bonus handelte es sich also? Wie Football Leaks: The Dirty Business of Football enthüllte, arbeitete Firmino daran, durch Prämien sein Wochengehalt von 75.000 Euro aufzubessern.

Demnach kassierte er 30.000 Euro für jedes seiner ersten fünf Tore in einer Saison ein, 50.000 Euro für die Tore sechs bis zehn und dann 75.000 Euro für Tor Nummer elf und alles darüber hinaus. Zum Zeitpunkt dieser Szene hatte Firmino neun Tore zu Buche stehen und hätte sich somit zusätzliche 50.000 Euro gesichert, wenn er ebenjenes Tor von Mané abgestaubt hätte.

Nach dieser Aktion kann man sagen: Firmino ist ein echter Teamplayer. Letzten Endes kam der heute 31-Jährige dann aber doch noch auf starke elf Saisontore in der Premier League, was bedeutete, dass Firmino die leistungsbezogene Gehaltserhöhung locker abstaubte.

Zum Schluss der Saison landete Liverpool somit nicht nur auf einem starken vierten Platz, auch die Freundschaft zwischen Mané und Firmino dürfte nach dieser Aktion umso stärker geworden sein.