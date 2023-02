Cristiano Ronaldo reagiert auf sein erstes Tor für Al-Nassr

Cristiano Ronaldo freut sich über sein erstes Tor für Al-Nassr - und lobt zudem seine Mannschaftskollegen.

Cristiano Ronaldo hat sein erstes Tor für Al-Nassr erzielt. In letzter Minute netzte er beim 2:2 gegen Al-Fateh per Strafstoß und rettete seiner Mannschaft so einen Zähler. Auf Instagram reagierte CR7 freudig auf Debüttreffer.

"Ich bin glücklich, dass ich mein erstes Tor in der saudischen Liga erzielt habe. Die ganze Mannschaft hat eine großartige Leistung gezeigt, um ein wichtiges Unentschieden in einem sehr schwierigen Spiel zu erreichen", schrieb Ronaldo.

Ronaldo erzielte sein erstes Tor bei seinem dritten Einsatz für Al-Nassr. Es war aber nicht sein erstes Tor in Saudi-Arabien. Der Stürmer erzielte einen Doppelpack für eine All-Star-Elf in einem Freundschaftsspiel im Januar gegen PSG.

Al-Nassr trifft am Donnerstag auf Al-Wehda. Dann kann Ronaldo nachlegen und sein zweites Tor - oder mehr - für seinen neuen Arbeitgeber erzielen.