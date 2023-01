Joachim Löw ist als belgischer Nationaltrainer im Gespräch

Joachim Löw ist einer der verbliebenen Kandidaten auf den Posten des belgischen Nationaltrainers. Das belgische Nieuwsblad berichtet, der Name des langjährigen Bundestrainers werde aktuell von der Taskforce diskutiert, die für den belgischen Verband (KBFV) einen Nachfolger von Roberto Martínez sucht.

Neben Löw soll vor allem auch der ehemalige PSG-Coach Mauricio Pochettino das belgische Interesse geweckt haben. Beide seien "in der engeren Auswahl", heißt es.

Martínez war nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar zurückgetreten, mittlerweile ist er portugiesischer Nationaltrainer. Mehrere namhafte Trainer hätten die belgischen Verantwortlichen bereits von ihrer Liste gestrichen. Genannt werden Claude Puel, Hervé Renard und Andrea Pirlo. Löw und Pochettino sind seit dem Ende ihrer Engagements beim DFB beziehungsweise PSG ohne Arbeitgeber. Als weitere Kandidaten sollen indes noch André Villas-Boas und Rafa Benitez zur Auswahl stehen.

Die Taskforce des KBFV trifft sich am Donnerstag und Freitag, um die Trainersuche weiter voranzutreiben. Auch ein neuer Technischer Direktor wird gesucht. Favorit ist dabei Ex-Nationalspieler Franky Vercauteren. Das erste Länderspiel in diesem Jahr steht für Kevin De Bruyne und Co. am 24. März an. Dann geht es in der EM-Qualifikation gegen Schweden.