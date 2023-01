FIFA 23, TOTY: Jude Bellingham im Team of the Year, Cristiano Ronaldo fehlt gänzlich - Gerd Müller erscheint als spezielle Icon-Karte

In FIFA 23 wurde das Team of the Year veröffentlicht. Weltweit haben Millionen von Fans ihre Meinung dazu abgegeben. Zudem gibt es in diesem Jahr erstmal spezielle TOTY-Icons.



Kylian Mbappé holte laut dem Hersteller mit 23 % die meisten Stimmen aller Stürmer. Kevin de Bruyne war mit 21 % der erfolgreichste Mittelfeldspieler, Achraf Hakimi mit 15 % der beste Verteidiger und Thibaut Courtois mit 56 % der stärkste Torwart. Das komplette Team wird ab dem 26. Januar in Packs erhältlich sein, zunächst machen am Freitag, den 20. Januar, die Angreifer den Anfang. So sieht das TOTY in FIFA 23 aus:

© getty Torwart Thibaut Courtois (Belgien, Real Madrid): Rating von 96

© getty Verteidiger Achraf Hakimi (Marokko, Paris Saint-Germain): Rating von 94 Éder Militão (Brasilien, Real Madrid): Rating von 94 Theo Hernández (Frankreich,AC Mailand): Rating von 94 Virgil van Dijk (Niederlande, Liverpool): Rating von 96

© getty Mittelfeldspieler Jude Bellingham (England, Borussia Dortmund): Rating von 95 Kevin de Bruyne (Belgien. Manchester City): Rating von 97 Luka Modric (Kroatien, Real Madrid): Rating von 96

© getty Stürmer Karim Benzema (Frankreich, Real Madrid): Rating von 97 Kylian Mbappé (Frankreich, Paris Saint-Germain): Rating von 97 Lionel Messi (Argentinien, Paris Saint-Germain): Rating von 98

© getty FIFA 23, TOTY: Der 12. Mann Wie in den Vorjahren, haben die Fans erneut die Chance, im Spiel für den Zwölften Mann abzustimmen. Der gewählte Spieler wird dann dem TOTY hinzugefügt. Diese drei Spieler haben die endgültige Elf nur knapp verpasst und können nun zum Zwölften Mann werden: Erling Haaland (Manchester City)

Federico Valverdo (Real Madrid)

Joao Cancelo (Manchester City) Brisant: Cristiano Ronaldo wird also sicher keine TOTY-Karte bekommen. Dem Portugiesen wurde diese Ehre in der jüngeren Vergangenheit meist über das Fan-Voting zuteil.