Cristiano Ronaldo: Heftige Summe! Warum CR7 seinen Ballon d'Or an Israels reichsten Mann verkaufte

Insgesamt fünfmal gewann Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or. Eine Trophäe verkaufte der Superstar jedoch, der Grund ist ehrenwert.

Der Ballon d'Or gehört zu den größten individuellen Titeln, die ein Fußballspieler gewinnen kann. Verliehen wird der Preis seit 1956 vom Magazin France Football, das damit jährlich den besten Spieler der Welt kürt. Rekordträger des Ballon d'Or ist Lionel Messi mit sechs goldenen Bällen, dahinter folgt Cristiano Ronaldo mit fünf. Genauer gesagt hat er nur vier, denn der portugiesische Superstar entschied sich, eine seiner fünf Trophäen zu verkaufen.

Der Gewinner des Ballon d'Or erhält eine sogenannte Replika der Trophäe. Zumeist bekommen die Vereine, für die der jeweilige Spieler im Siegerjahr auf dem Platz stand, die Reproduktionen. Manchmal werden sie auch in Museen ausgestellt oder finden eben in der privaten Sammlung des Kickers ihren Platz.

An all diesen Orten findet sich der Ballon d'Or aus dem Jahr 2013 nicht wieder. Einem Bericht der Marca zufolge wollte Ronaldo seinen Preis einer wohltätigen Stiftung spenden. Im Jahr 2017 ging der Preis deshalb per Auktion in andere Hände.

Cristiano Ronaldo: Ballon d'Or von CR7 kostete 600.000 Euro

Die Auktion fand in London statt, die komplette Summe für Ronaldos Ballon d'Or ging an die "Make-a-Wish-Foundation". Den goldenen Ball sicherte sich Idan Ofer, Israels reichster Mann. Das Gewinner-Gebot des heute 67-Jährigen belief sich auf 600.000 Euro.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Ronaldos Ballon d'Or ist übrigens nicht der einzige, der bei einer Auktion verkauft wurde. Im Jahr 2021 wurden zwei goldene Bälle von Alfredo di Stefano, Legende von Real Madrid, versteigert. Der Ballon d'Or aus dem Jahr 1957 wurde für 68.000 Euro ergattert, der Preis aus dem Jahr 1959 für knapp 61.000 Euro. Zudem wurde auch der "Super Ballon d'Or" zur Auktion freigegeben, den nur di Stefano gewann. 214.000 Euro nahm die Rarität ein, die 1989 für den besten Spieler der letzten drei Jahrzehnte vergeben wurde.