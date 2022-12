Real Madrid: Auch PSG soll Interesse an Marco Asensio zeigen

Frankreichs Meister PSG zeigt Interesse an Marco Asensio von Real Madrid. Das berichtet die Sport. Sie schreibt, die verlockende Vertragskonstellation des Rechtsaußen habe die Verantwortlichen von der Seine wegen eines ablösefreien Transfers zur nächsten Spielzeit auf den Plan gerufen.

Asensios Vertrag bei Real läuft im kommenden Sommer aus. Die Blancos möchten gerne mit dem vielseitigen Angreifer verlängern, eine Einigung gibt es aber nicht. Kein Wunder also, dass vor PSG bereits andere namhafte Klubs mit Asensio in Verbindung gebracht wurden: Zum Beispiel Italiens Rekordmeister Juventus, Manchester United und Reals Erzrivale FC Barcelona.

Asensio hat bei Real keinen Stammplatz. In der laufenden Saison bringt es der 26-Jährige auf 15 Einsätze, in denen er drei Treffer und drei Assists beisteuerte. Für Spaniens Nationalmannschaft stand er bei der Weltmeisterschaft in Katar in vier Partien auf dem Platz und markierte ein Tor.

Der Rechtsaußen stammt aus der Jugend von RCD Mallorca. 2015 verpflichtete ihn Real Madrid als aufstrebendes Talent für knapp vier Millionen Euro Ablöse und lieh ihn sofort für die Spielzeit 2015/16 an Espanyol aus. Seitdem ist er fester Mitglied in Reals Profikader und gewann mit Madrid unter anderem dreimal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.