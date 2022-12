Brasilien hat offenbar José Mourinho als Nationaltrainer auf dem Zettel

Brasilien sucht weiterhin einen neuen Nationaltrainer. Nach Carlo Ancelotti und Pep Guardiola ist nun wohl auch José Mourinho ein Kandidat.

Der brasilianische Verband hat offenbar den nächsten großen Namen als Kandidaten auf den Posten des Nationaltrainers auf dem Zettel. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica beschäftigen sich die Verantwortlichen mit José Mourinho. Der 59-Jährige ist derzeit Trainer bei der AS Rom.

Brasilien steht nach der WM in Katar aktuell ohne Nationaltrainer da. Der bisherige Coach Tite hatte bereits im Frühjahr angekündigt, die Seleção nach dem Turnier zu verlassen und bekräftigte dies nach dem Viertelfinal-Aus gegen Kroatien noch einmal.

Seither wurden diverse Namen mit dem durchaus prestigeträchtigen Posten in Verbindung gebracht, unter anderem wurden Pep Guardiola und Carlo Ancelotti genannt. Beide aber stehen aktuell nicht zur Verfügung. Guardiola hatte erst kürzlich seinen Vertrag bei Manchester City bis 2025 verlängert und auch Ancelotti bekräftigte jüngst, Real Madrid nicht vorzeitig verlassen zu wollen - sofern er nicht entlassen werde. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Ebenso lange ist Mourinho bei der Roma gebunden, allerdings gab es bislang keine derartigen Treuebekenntnisse von "The Special One". Zuletzt wurde der Portugiese auch in seiner Heimat als möglicher neuer Nationaltrainer ins Spiel gebracht, nachdem sich der Verband von Fernando Santos getrennt hatte.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Nun scheint auch Brasilien interessiert zu sein. Laut dem Bericht hat Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues einen Vermittler nach Europa geschickt, der bei den besten ausländischen Trainern die Verfügbarkeiten abklopfen soll. Mourinho wäre aufgrund der nicht vorhandenen Sprachbarriere eine besonders interessante Lösung.