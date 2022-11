Hany Mukhtar zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt

Hany Mukhtar hat als erster Deutscher die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der MLS erhalten. Der Berliner, der sich mit 23 Treffern für Nashville SC zuvor bereits den Titel des Torschützenkönigs gesichert hatte, setzte sich in der finalen Abstimmung gegen Stürmer Sebastian Driussi (Austin FC) und Torhüter Andre Blake (Philadelphia Union) durch.

An der Wahl durften Spieler sowie Vertreter von Medien und Vereinen teilnehmen. Mukhtar erhielt in der Summe 48,03 Prozent der Stimmen.

Mukhtar, der sich leise Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM in Katar (ab 20. November) macht, hatte sein Team in die Play-offs der MLS geführt. Dort scheiterte Nashville allerdings bereits in der ersten Runde an Los Angeles Galaxy.