Der 1. FC Köln trifft heute in der Conference League zum zweiten Mal auf Partizan Belgrad. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Nach der 0:1-Niederlage in der Hinrunde will es der 1. FC Köln heute gegen Partizan Belgrad besser machen. SPOX bietet das Rückspiel in der Gruppenphase der Conference League im Liveticker zum Mitlesen an.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst vor einer Woche standen sich die beiden Mannschaften im selben Wettbewerb zum Hinspiel gegenüber. Dabei setzten sich die damaligen Gäste aus Belgrad mit 1:0 durch und übernahmen damit gleichzeitig auch die Tabellenführung in der Gruppe D. Köln ist im Moment zwar Dritter, jedoch nicht weit von Belgrad entfernt - lediglich ein Punkt liegt zwischen den beiden Klubs.

Vor Beginn: Die Partie geht um 18.45 Uhr los und wird im Stadion Partizana in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Conference-League-Gruppenspiel am 4. Spieltag zwischen Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Partizan Belgrad: Popovic - Urosevic - Vujacic - Markovic - Filipovic - Menig - Traoré - Natcho - Diabaté - Gomes - Pavlovic

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln: Conference League heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen, dafür im Livestream bei RTL+. Für den Streamingdienst von RTL braucht man jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement, dann kann man nicht nur das Einzelspiel um 18.10 Uhr, sondern auch eine Konferenz, die neben der Conference League auch Spiele der Europa League beinhaltet, schauen.

