Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? John Stones nennt "persönliche Präferenz"

Für Abwehrspieler John Stones von Manchester City gibt es in der Debatte, ob Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo der größte Fußballer aller Zeiten ist, keine falsche Antwort. Er selbst sieht jedoch Messi vorne.

"Für mich ist es Messi", sagte er bei seinem Auftritt bei Kit Collector gegenüber SPOX und GOAL auf die Frage nach dem GOAT. "Ich denke jedoch, dass es bei dieser Frage keine richtige oder falsche Antwort gibt, es ist mehr eine persönliche Präferenz."

Stones weiter: "Ich wünschte, ich wäre am Ball so stark wie Messi und könnte Dinge machen, wie er es bei seinen Toren tut. Auf der anderen Seite ist Ronaldo physisch herausragend und erzielt auf so viele unterschiedliche Arten seine Tore. Sie sind beide so gut."

Im Laufe seiner Karriere traf der Engländer schon auf beide Spieler. Zuletzt in der Saison 2021/22, als er mit Manchester City sowohl gegen Messis Klub PSG als auch das Manchester-Derby gegen United mit Ronaldo gewinnen konnte.