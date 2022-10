Der 1. FC Köln repräsentiert als einziger deutscher Klub in der Conference League die Bundesliga. Tabelle, Ergebnisse, Ansetzungen - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Kölner Gruppe D geliefert.

1. FC Köln, Gruppe D in der Conference League: Tabelle, Ergebnisse, Ansetzungen

Vier Spieltage sind in der Conference League rum, am heutigen Donnerstag, den 27. Oktober, geht es weiter mit Spieltag Nummer fünf. 16 Spiele stehen an - sieben werden um 18.45 Uhr, die anderen neun um 21 Uhr angepfiffen. Dabei ist unter anderem auch der 1. FC Köln, einziger Bundesligist im Wettbewerb, im Einsatz. Um 18.45 Uhr sind die Geißböcke beim 1. FC Slovácko im Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty zu Gast. Die Kölner müssen dabei ohne die eigenen Fans auskommen. Nach den Ausschreitungen im Auswärtsspiel gegen den OGC Nizza hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) entschieden, für die kommenden zwei Auswärtsspiele eine Fan-Sperre zu verhängen.

1. FC Köln, Gruppe D in der Conference League: Tabelle

Die Kölner liegen aktuell mit vier Punkten auf Rang drei in der Gruppe D und sind punktgleich mit dem heutigen Kontrahenten aus Tschechien. Angeführt wird die Gruppe von Partizan Belgrad, acht Zähler stehen auf der Habenseite des serbischen Topklubs. Zweiter ist der OGC Nizza (5 Punkte).

Der 1. FC Köln ist aktuell Dritter in der Gruppe D der Conference League.

Die Gruppe ist also ziemlich ausgeglichen, alle vier Klubs haben noch die Chance auf ein Weiterkommen, alle vier können noch ausscheiden - sogar Partizan Belgrad.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Partizan Belgrad 4 2 2 0 7:4 3 8 2 OGC Nizza 4 1 2 1 4:4 0 5 3 1. FC Köln 4 1 1 2 5:6 -1 4 4 1. FC Slovácko 4 1 1 2 7:9 -2 4

1. FC Köln, Gruppe D in der Conference League: Ergebnisse und Ansetzungen

Zwei Spieltage müssen in der Conference League noch absolviert werden, heute steigt der 5. Spieltag. Parallel zu 1. FC Slovácko vs. 1. FC Köln treffen um 18.45 Uhr der OGC Nizza und Partizan Belgrad aufeinander.

Der 6. und letzte Spieltag findet in exakt einer Woche statt. Um 21 Uhr kriegt es der Effzeh dann mit dem OGC Nizza zu tun. Am selben Tag stehen sich Partizan Belgrad und der 1. FC Slovácko gegenüber.