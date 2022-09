Manchester City - Didi Hamann mit ungewöhnlicher Haaland-Bilanz: "Von ihm muss mehr kommen"

Laut Ex-City-Spieler Didi Hamann muss sich Stürmer Erling Haaland trotz einer beachtlichen Tor-Quote noch steigern. Im Gespräch mit Sky Sports sagte er: "Er schießt Tore, aber ich denke, von ihm und der Mannschaft muss mehr kommen, damit er sich mehr in die Mannschaft integriert, als er es in den ersten Spielen getan hat."

Hamann betonte des Weiteren, der Norweger müsse "mehr machen. Zwei Hattricks hintereinander, ein fantastischer Start. Er war in den Spielen an den richtigen Stellen, aber es bleibt abzuwarten. Denn es gab ein paar Spiele, in denen er in der ersten Halbzeit nicht so viel mitgemacht hat wie in Bournemouth und Newcastle."

Laut Hamann müsse der Ex-BVB-Stürmer vor allem "fit bleiben und ich denke, dass sie noch eine Menge Arbeit vor sich haben, um ihn in unser System zu integrieren. Es gibt Zeiten, in denen er nicht so aussieht, als würde er ins System passen."

Bisher kommt Haaland in sieben Premier-League-Spielen auf starke zehn Tore und eine Vorlage. Die Skyblues ließen allerdings bereits gegen Newcastle United und Aston Villa Punkte liegen, weshalb es aktuell nur für den zweiten Tabellenplatz reicht.