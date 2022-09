Erling Haaland: Norwegen wird von Manchester-City-Physiotherapeut unterstützt

Erling Haaland kann bei den künftigen Länderspielen der norwegischen Nationalmannschaft auf die Expertise von Mario Pafundi, einem Physiotherapeuten seines Klubs Manchester City, zurückgreifen. Das bestätigte Nationaltrainer Stale Solbakken bei Verdens Gang.

Pafundi sei laut Solbakken zwar "nicht nur wegen Erling, sondern für alle anwesend", würde die medizinische Abteilung des Verbandes während der Länderspielpausen aber auf Empfehlung Haalands verstärken. "Er ist wahrscheinlich froh, dass wir seinen Mann von City geholt haben. Jetzt haben wir jemanden, der seinen Körper gut kennt."

Der 22-jährige Stürmer gilt als verletzungsanfällig. Während er in der vergangenen Saison fast ein Drittel aller Spielminuten bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund verpasste, blieb er in dieser Saison noch verletzungsfrei. In zehn Pflichtspielen gelangen ihm bei City bereits 14 Tore. Pafundi arbeitet seit Oktober 2016 für Manchester City, er stieß somit kurz nach der Ankunft von Trainer Pep Guardiola zum Betreuerstab.

Die norwegische Nationalmannschaft ist am Samstag im Rahmen der Nations League in Slowenien zu Gast. Drei Tage später steigt ein Heimspiel gegen Serbien. Die WM in Katar hat Norwegen verpasst.