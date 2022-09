BVB - Warum Dortmunds Ex-Torjäger Paco Alcácer plötzlich zu Sharjah FC in die Vereinigten Arabischen Emirate ging

Paco Alcácer legte nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Villarreal in Spanien einen ähnlich starken Start hin wie einst beim BVB. Aufgrund steter Ausfälle sank sein Stern beim Gelben U-Boot aber nach und nach. Wegen mangelnder Alternativen nahm der Stürmer nun ein Angebot in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Kaum war Erling Haaland zu Borussia Dortmund gewechselt, brach ein Hype aus, der angesichts seiner Leistungen nachvollziehbar war. Er ließ zugleich vergessen, was unmittelbar vor Haaland im Sturm des BVB passierte. Dies hatte nämlich durchaus auch außerordentliche Dimensionen. Wenngleich nicht von solch historischem Ausmaß wie bei Haaland, der gleich in seinem ersten Spiel den schnellsten Hattrick eines Bundesligadebütanten schoss.

Haalands Ankunft bedeutete den Abschied von Paco Alcácer. Der Spanier erzielte in seinen zweieinhalb Jahren beim BVB 26 Tore in 47 Pflichtspielen. Bis heute hält er den in der Saison 2018/19 aufgestellten Rekord, als er zwölf Treffer als Einwechselspieler erzielte. Alcácer wurde in Dortmund schnell Publikumsliebling und traf anfangs in beeindruckender Regelmäßigkeit. Später brachten ihn Verletzungen immer mehr aus dem Tritt.

Verkürzt gesagt ereilte ihn diese Entwicklung auch beim FC Villarreal, wohin Alcácer im Januar 2020 einen Monat und einen Tag nach Haalands Ankunft beim BVB wechselte. Alcácer unterschrieb an Spaniens Ostküste einen hoch dotierten Fünfjahresvertrag und wurde mit einer Ablöse von 23 Millionen Euro Villarreals neuer Rekordtransfer. Es war ein echter Coup für den Klub, der 2012 noch aus der Primera Division abgestiegen war.

Und wie in Dortmund lieferte Alcácer sofort ab: In seinem ersten Spiel gegen Osasuna erzielte er gleich ein Tor und steuerte eine Vorlage bei. Seine Integration ins Team lief auch aufgrund der Nähe zu seiner Heimatregion Valencia ohne Komplikationen. Auf dem Feld stellte sich Alcácer als perfekte Ergänzung zum gesetzten Stürmer Gerard Moreno heraus. Sechs Torbeteiligungen in 13 Ligaspielen standen nach dem ersten Halbjahr für ihn zu Buche.

© getty Paco Alcácer schoss für den BVB in 47 Spielen 26 Tore. Anschließend fiel er immer wieder aus.

Paco Alcácer und die regelmäßigen Verletzungen

Als im Sommer jedoch Unai Emery neuer Trainer beim Gelben U-Boot wurde, veränderten sich die Vorzeichen für Alcácer nach und nach. Zwar ließ Emery den Ex-Dortmunder anfangs in allen drei Wettbewerben regelmäßig ran, doch wie schon in der Endphase beim BVB fiel Alcácer mit kleineren Verletzungen auch immer wieder aus.

Erste Zweifel an Alcácers körperlichem Zustand kamen auf. Das war Gift für Emerys Spielstil, der viel Körperlichkeit und gerade von den Stürmern eine hohe Beweglichkeit verlangte. Der Trainer legte sein Hauptaugenmerk auf das Spiel gegen den Ball, setzte im Angriff auf schnelle Spieler und ließ auch weniger Bälle in den Strafraum schlagen, wo Alcácer seine Stärken hat.

Das Selbstvertrauen des Stürmers begann zu leiden. Alcácer erholte sich nie mehr ganz von den steten Rückfällen und schaffte es nicht, seine Top-Form wieder zu erlangen. Dazu nutzten in seinen Abwesenheiten Spieler wie Yeremy, Samuel Chukwueze, Fer Niño oder Carlos Bacca die Chance, sich in der Mannschaft zu etablieren. Emery rotierte viel und hatte damit Erfolg - Alcácers Status bröckelte somit immer mehr. Der Coach hatte genügend Alternativen im Kader, die deutlich besser in Form waren und eher zu seinem Plan passten.

Paco Alcácer: "...dann bin ich ein komplizierter Typ"

Dass er nur noch Herausforderer und Ersatzspieler war, ging Alcácer gehörig gegen den Strich. Öffentlich beschwerte er sich nicht über seine Rolle, doch die Beziehung zu Emery wurde distanzierter. Das lag auch an unglücklichen Episoden: Emery schenkte Alcácer einige Kurzeinsätze über nur wenige Minuten oder ließ ihn während der gesamten zweiten Halbzeit eines Spiels aufwärmen, ohne ihn am Ende einzusetzen.

Man sah es auch in der Endphase beim BVB: Dass Alcácer über seine Situation verärgert war, wurde mehr als augenscheinlich. "Ich bin ein fröhlicher, witziger Mensch, aber wenn ich auf der Bank sitze, mag ich nichts mehr, dann bin ich ein komplizierter Typ", sagte er schon zu Dortmunder Zeiten.

Zugleich war ihm nach der Rückkehr von den oft muskulären Verletzungen die Furcht anzumerken, sich wieder zu verletzen und den nächsten Rückschlag zu erleiden. Manche Sportjournalisten in Spanien erkannten in Alcácer gar Angst und psychischen Stress, so schnell wie möglich zurückkehren zu müssen.

Alcácer verlor allmählich den Elan und war als eigentliches Schwergewicht in der Kabine aufgrund seiner Ausfälle häufig auf sich allein gestellt. Villarreal dagegen feierte Erfolge, gewann mit der Europa League 2021 den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte und zog im Jahr darauf ins Halbfinale der Champions League ein. Es war nicht so, dass Alcácer kein Teil des Teams mehr war, doch durch seine Abwesenheiten verpasste er viel der Gruppendynamik innerhalb der Mannschaft.

Missverständnisse und echte Härtefälle: Teuerste BVB-Verkäufe innerhalb der BL © getty 1/28 Borussia Dortmund gilt als DAS Sprungbrett für einige der größten Talente des Weltfußballs. Die Strategie ist klar: Supertalente holen und als Superstars für viel, viel Geld verkaufen. Beispiele sind: Jadon Sancho, Ousmane Dembélé oder Erling Haaland. © getty 2/28 Aber der BVB verkauft nicht nur an Barcelona, Manchester City oder United, sondern auch innerhalb der Bundesliga. Wir zeigen Euch die teuersten Verkäufe des BVB an Liga-Konkurrenten in den letzten zehn Jahren und erzählen deren Geschichten.. © getty 3/28 PLATZ 11 - ÖMER TOPRAK (2020 für 4 Mio. Euro zum SV Werder Bremen): Zwölf Millionen Euro ließ sich der BVB den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen kosten. Nach nur zwei Jahren ging es dann weiter zum SV Werder Bremen. Zunächst auf Leihbasis, dann fest. © getty 4/28 Die Verletzungsprobleme, die schon seine Karriere in Dortmund beeinflussten, rissen bei Werder nicht ab. Mit den Bremern stieg er 2021 in die 2. Liga ab, wurde Kapitän und half beim direkten Wiederaufstieg mit. Im Sommer 2022 wechselte er zu Antalyaspor. © getty 5/28 PLATZ 11 - SEBASTIAN RODE (2019 für 4 Mio. Euro zu Eintracht Frankfurt): Auch für das Kämpferherz im Mittelfeld legten die Borussen zwölf Millionen Euro auf den Tisch. Im Januar 2019 kehrte er in die Heimat zu Eintracht Frankfurt zurück. © getty 6/28 Er wuchs in Offenbach auf, doch bei der SGE kam Rode groß raus. So auch nach seiner Zeit bei den Bayern und bei Dortmund: Der Europa League-Sieg 2022 und die Champions League-Teilnahme in der laufenden Saison dürften die Höhepunkte seiner Karriere sein. © getty 7/28 PLATZ 11 - PASCAL STENZEL (2017 für 4 Mio. Euro zum SC Freiburg): Stenzel spielte schon in der Jugend für den BVB, doch für die große Bühne reichte es nicht. 2016 wechselte er zunächst auf Leihbasis und 2017 dann fest zum SC Freiburg. © getty 8/28 Bei den Freiburgern kam er in 3,5 Saisons auf 83 Pflichtspiele, so richtig in der Startelf festbeißen konnte er sich aber nicht. 2019 wechselte er zum VfB Stuttgart und stieg mit den Schwaben auf. Seitdem ist er jedoch wieder nur Rotationsspieler. © getty 9/28 PLATZ 9 - JAKUB BLASZCZYKOWSKI (2016 für 5 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg): "Kuba" wechselte 2007 von Wisla Krakau zum BVB. Dort spielte er acht Jahre und wechselte nach einer einjährigen Leihe zum AC Florenz 2016 zum VfL Wolfsburg. © getty 10/28 Nach drei Jahren in der Autostadt kehrte Blaszczykowski im Februar 2019 in die Heimat zu Wisla Krakau zurück. Seit gut einem Jahr laboriert der heute 36-Jährige jedoch an einem Kreuzbandriss. Es steht ein leider verletzungsbedingtes Karriereende im Raum. © getty 11/28 PLATZ 9 - GONZALO CASTRO (2018 für 5 Mio. Euro zum VfB Stuttgart): Für 11 Millionen Euro wechselte "Gonzo" von Bayer 04 zum BVB. Nach zwei Jahren ging er zum VfB, der sich in der folgenden Relegation Union Berlin geschlagen geben musste. © getty 12/28 Der direkte Wiederaufstieg gelang in der Folgesaison und der Halbspanier wurde zum Kapitän ernannt. Der Vertrag wurde aber nicht verlängert. Zur Rückrunde holte ihn Arminia Bielefeld bis Saisonende. Seitdem ist Castro vereinslos. © getty 13/28 PLATZ 7 - JONAS HOFMANN (2015 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach): Ausgebildet wurde Hofmann bei der TSG Hoffenheim. Beim BVB konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte, nach einer Leihe nach Mainz, fest zu Gladbach. © getty 14/28 Hofmann entwickelte sich zum Stammspieler und Fan-Liebling. Der 30-Jährige läuft bei den Fohlen auf der rechten Flügelposition auf und zieht häufig ins Zentrum. Mittlerweile ist er zum Nationalspieler gereift. © getty 15/28 PLATZ 7 - IVAN PERISIC (2013 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg): Kam 2011 für vier Millionen aus Brügge und wechselte nach anderthalb durchwachsenen Jahren für das Doppelte zu den Wölfen. Die schickten ihn 2015 für fast 20 Millionen zu Inter Mailand. © getty 16/28 Erst bei den Nerazzurri entwickelte sich Perisic zu einem Top-Spieler, wie wir ihn etwa bei der WM 2018 erleben durften, als er mit Kroatien bis ins Endspiel vorstieß. Nach den Stationen FC Bayern und nochmal Inter landete er bei Tottenham. © getty 17/28 PLATZ 6 - JACOB BRUUN LARSEN (2019 für 9 Mio. Euro zur TSG Hoffenheim): Als großes Nachwuchstalent holte der BVB ihn für die Jugend vom dänischen Klub Lyngby BK. Bei den Männern konnte sich der Däne nicht durchsetzen und ging später zur TSG. © getty 18/28 Zunächst schien es, als könnte sich der Linksaußen auch dort nicht etablieren. Nach zwei Spielzeiten verlieh man ihn zur Rückrunde an den RSC Anderlecht. Seit seiner Rückkehr gehört der immer noch erst 23-Jähre aber fest zum Kader. © getty 19/28 PLATZ 5 - KEVIN KAMPL (2015 für 11 Mio. Euro zu Bayer 04 Leverkusen): Als Missverständnis könnte man die Zeit des Slowenen in Dortmund beschreiben. Mit 24 Jahren kam er aus Salzburg. Ein halbes Jahr später verließ er den BVB schon wieder. © getty 20/28 Anders sah das bei seinem neuen Arbeitgeber aus. Bei Bayer Leverkusen spielte er in der Mittelfeldzentrale eine essenzielle Rolle. Der 31-Jährige ging dann zu RB Leipzig, wo er mit dem Gewinn des DFB-Pokals 2022 seinen größten Erfolg feiern konnte. © getty 21/28 PLATZ 4 - SVEN BENDER (2017 für 12,5 Mio. Euro zu Bayer 04 Leverkusen): "Manni", wie ihn die BVB-Fans liebevoll nannten, kam aus der Talentschmiede des TSV 1860 München nach Dortmund. © getty 22/28 Feierte mit dem BVB je zwei Meisterschaften und Pokal-Siege - und stand beim CL-Finale 2013 gegen Bayern in der Startelf. Mit Zwillingsbruder Lars spielte er schließlich bei Bayer Leverkusen. 2021 beendeten beide ihre Profi-Karriere. © getty 23/28 PLATZ 3 - MATTHIAS GINTER (2017 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach): Als Toptalent wechselte der Innenverteidiger vom SC Freiburg für 10 Millionen nach Dortmund. Dort wurde er jedoch nie wirklich glücklich. © getty 24/28 Als Weltmeister von 2014 verließ er den BVB. In Gladbach war er fortan Abwehrchef und führte die Fohlen 2020 bis ins Champions-League-Achtelfinale. Im Sommer kehrte der 28-jährige Nationalspieler ablösefrei in seine Heimat zum SC Freiburg zurück. © getty 25/28 PLATZ 2 - MATS HUMMELS (2016 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München): Nach achteinhalb Jahren beim BVB machte sich der Innenverteidiger den Wechsel zum großen Rivalen aus dem Süden nicht leicht. Schließlich kehrte er doch zu seinem Jugendklub zurück. © getty 26/28 Bei den Bayern bildete er gemeinsam mit Jérôme Boateng eine Weltklasse-Innenverteidigung. Beim FC Bayern wurde er dreimal deutscher Meister in Folge und einmal DFB-Pokal-Sieger. 2020 kehrte der 33-Jährige zurück zum BVB. © getty 27/28 PLATZ 1 - MARIO GÖTZE (2013 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München): Der teuerste Abgang innerhalb der Bundesliga brach vermutlich unzähligen BVB-Fans das Herz. Vor dem CL-Finale 2013 wurde bekannt, dass die Bayern seine Ausstiegsklausel nutzten. © getty 28/28 Beim FC Bayern war der Druck zu groß. Kehrte zum BVB zurück, konnte aber nicht zuletzt wegen seiner Stoffwechselerkrankung nicht an alte Zeiten anknüpfen. Nach zwei Jahren in Eindhoven jetzt zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Villarreal separiert Paco Alcácer im Training

Im vergangenen Winter riet Emery Alcácer in einem Gespräch, den Verein zu verlassen. Der FC Cádiz bekundete ernsthaftes Interesse, Alcácer entschied sich aber dagegen. Auch Ex-Verein Valencia dachte an ihn. Die meisten Angebote bekam er aus exotischen Ländern, was ihm zunächst nicht zusagte. Die Beziehung zu Emery wurde deshalb schlechter, denn der Coach wollte in diesem Transferfenster einen anderen Stürmer für Alcácer in den Kader nehmen.

Nach nur 13 Startelfeinsätzen im Laufe der Spielzeit machte Emery im Sommer klar, dass Alcácer keine Rolle mehr in seinen Plänen spielen und er den Verein verlassen wird. Auch vom Training wurde er separiert. Allerdings war lange Leerlauf angesagt, denn Alcácers hohes Gehalt von rund fünf Millionen Euro, das Villarreal schon länger gerne eingespart hätte, war ein Problem für viele Klubs. Sein Berater soll ihn daher proaktiv beim BVB, Union Berlin und der Hertha angeboten haben.

Schließlich musste Alcácer einem Verein zusagen, der eigentlich nicht seine Priorität war: Sharjah FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Ablauf des Wechsels sorgte dann für reichlich Irritation.

Paco Alcácer und die Irritation um seinen Wechsel

Zunächst teilte Villarreal mit, Alcácer werde für eine Saison nach Sharjah, einer Nachbarstadt von Dubai, verliehen. Villarreal übernahm dabei einen Teil der Ablösesumme. Doch offenbar fand man bei Sharjah im Keller noch Geld.

Nachdem Alcácer nämlich dort aufschlug, bot man ihm einen Dreijahresvertrag und die Übernahme des ausstehenden Gehalts an, das ihm in den restlichen drei Jahren Vertragslaufzeit in Villarreal zugestanden hätte. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Spanier den Vertrag mit Alcácer auflösen und ihn ablösefrei ziehen lassen.

Villarreal kam diese Offerte mehr als gelegen. Das Geld, das eine Weiterbeschäftigung Alcácers verschlungen hätte sowie seine lange unklare Zukunft, waren längst zum Hemmschuh der Transferaktivitäten des Klubs geworden. Zwischenzeitlich veröffentlichte Villarreal dann jedoch dieses Statement: "Sharjah hat beschlossen, die mit Villarreal getroffene Leihvereinbarung für die Ausleihe von Paco Alcácer einseitig aufzulösen."

© getty Paco Alcácer schoss für den FC Villarreal in 76 Partien 21 Tore und lieferte zwölf Assists.

Paco Alcácer gelingt Traumstart bei Sharjah FC

Es schien, als habe Sharjah einen Rückzieher gemacht. Zwei Tage später war aber alles geklärt: Der Leihvertrag zwischen den Vereinen wurde genauso aufgelöst wie Alcácers Kontrakt mit Villarreal. Für Verwirrung sorgte der Stürmer selbst: Er verkündete eigenhändig den festen Wechsel in die VAE, noch bevor die Formalitäten geklärt waren und die Klubs eine offizielle Mitteilung veröffentlicht haben.

Die präferierten Szenarien von Alcácer und Villarreal ließen sich damit nicht realisieren. Der Klub hätte gerne einen Großteil der einstigen Ablösesumme erhalten, doch der Markt gab für Alcácer kaum etwas Substanzielles her, so dass sich dieser mit dem gut bezahlten, aber sportlich weniger attraktiven Angebot begnügen musste. Durch die Vertragsauflösung spart Villarreal zwar 15 Millionen Euro ein, für das Paket Alcácer gab man in den zweieinhalb Jahren allerdings auch rund 35 Millionen aus.

"Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer sowohl beruflich als auch persönlich für mich und meine Familie zu beginnen", sagte der 29-Jährige - und legte in seiner neuen Heimat wie gewohnt los: Bislang gelang ihm in jedem der drei Saisonspiele ein Treffer, zudem lieferte er zwei Assists. Sharjah, wohin auch Miralem Pjanic und Konstantinos Manolas gewechselt sind, grüßt von der Tabellenspitze der UAE Pro League.

Starker Start und verletzungsbedingter Einbruch: Alcácer wird hoffen, dass ihm im Emirat nicht dasselbe Schicksal widerfährt wie zuletzt in Dortmund und Villarreal. Erreicht er langfristig jedoch nicht mehr die nötige Konstanz und Stabilität, könnte sich der Schritt in den Nahen Osten als Karriere-Killer herausstellen.

Paco Alcácer: Die Stationen seiner Profikarriere im Überblick