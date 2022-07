Alcacer will wohl zurück in die Bundesliga - BVB eine Option?

Paco Alcacer kann sich offenbar eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. Laut Sky liebäugelt der Ex-BVB-Star mit solch einem Wechsel und sein Berater soll ihn bereits bei den Dortmundern, Union Berlin und der Hertha angeboten haben.

Die Westfalen sollen einen Transfer des Mittelstürmers jedoch abgelehnt haben. Und auch eine Verpflichtung seitens Union Berlin soll unwahrscheinlich sein, da man nach dem Transfer von Jamie Leweling nun fünf Angreifer im Kader hat.

In seiner Zeit beim BVB hat der 28 Jahre alte Alcacer herausragende Statistiken geschrieben. In 47 Spielen kam er auf 26 Tore. Damals verpflichteten die Dortmunder Alcacer für 21 Millionen Euro vom FC Barcelona.

Als Erling Haaland zu den Schwarz-Gelben wechselte, wurde er jedoch an den FC Villarreal abgegeben. Dort verfügt er noch über ein Arbeitspapier bis 2025. In der vergangenen Spielzeit kam Alcacer in 18 Partien auf lediglich ein Tor und soll nun ein Verkaufskandidat sein.