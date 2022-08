Der FC Barcelona und Manchester City treffen heute in einem Testspiel aufeinander. SPOX erklärt, warum die beiden Topklubs während der Meisterschaft noch ein Testspiel bestreiten.

In Europa rollt endlich wieder der Fußball. Die spanische Primera Division ist eröffnet, in der englischen Premier League wurden ebenfalls bereits drei Runden gespielt. Der Fokus liegt also nun endgültig auf der Meisterschaft, oder? Nicht ganz, denn der FC Barcelona und Manchester City bestreiten inmitten von Pflichtspielen am heutigen Mittwoch, den 24. August, noch ein Testspiel. Die beiden europäischen Giganten stehen sich diesbezüglich um 21.30 Uhr im Spotify Camp Nou in Barcelona gegenüber.

Warum bestreiten der FC Barcelona und Manchester City heute ein Testspiel?

Das Aufeinandertreffen heute hat einen besonderen Grund, nicht etwa, um noch einmal Spieler, Aufstellungen oder Taktiken zu testen. Im Mittelpunkt der Begegnung steht nämlich der ehemalige Barca-Torhüter und heutige Torwarttrainer Juan Carlos Unzué, der von 1988 bis 1990 in den katalanischen Farben auflief und die Begegnung ins Leben rief. Ziel des Testspieles ist es, Aufmerksamkeit für die unheilbare Nervensystemerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) zu generieren, an der Unzué seit 2018 leidet. Die Einnahmen werden deswegen nach dem Spiel an die Fundación Luzón, eine von Francisco Luzón, der ebenfalls an ALS leidet, gegründete Stiftung für den Kampf gegen ALS, gespendet.

© getty Robert Lewandowski traf an seinem Geburtstag für den FC Barcelona doppelt.

Ursprünglich hätte das Testspiel bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, doch wegen der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Zuschauer-Abstinenz wurde es damals abgesagt. Nun ist es endlich soweit.

FC Barcelona vs. Manchester City: Das Testspiel im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona - Manchester City

FC Barcelona - Manchester City Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Mittwoch, 24. August 2022

Mittwoch, 24. August 2022 Anstoß: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Spotify Camp Nou, Barcelona (Spanien)

Spotify Camp Nou, Barcelona (Spanien) Übertragung: Sportdigital Fußball, DAZN

