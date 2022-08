Marcelo schwindelig gespielt! Als Salah erstmals auf der großen Bühne auf sich aufmerksam machte

Mohamed Salah ist beim FC Liverpool nicht mehr wegzudenken. Er ist einer der Leistungsträger des Klopp-Teams, auch in seinem Heimatland Ägypten hat er bereits jetzt den Legendenstatus eingenommen.

Erstmals auf sich aufmerksam machte Salah aber nicht bei einem seiner Vereine, sondern in der Nationalmannschaft. Die Olympischen Spiele 2012 sollten die Karriere des heute 30-Jährigen nachhaltig beeinflussen. Und auch Star-Linksverteidiger Marcelo sollte darunter leiden.

Salah verließ Ägypten im Jahr 2012, zuvor spielte der Angreifer bei El Mokawloon. Beim FC Basel wollte der Ägypter seiner Karriere aber neuen Schwung verleihen. Heute kann man sagen: Mit Erfolg.

Dank herausragender Leistungen in der Europa League und in der Champions League zog Salah die Aufmerksamkeit großer europäischer Klubs auf sich. Zusätzlich wurde er 2012 für die Olympischen Spiele in London nominiert und stand dort als 19-jähriger Youngster auf dem Platz.

Salah kam als relativ unbeschriebenes Blatt zum Turnier, aber seine Leistung in einem Gruppenspiel gegen Brasilien sollte das ändern. Er saß zu Beginn auf der Bank im Millennium Stadium gegen eine unheimlich starke brasilianische Mannschaft, die unter anderem aus Marcelo, Thiago Silva, Oscar, Hulk und Neymar bestand.

© imago images Die brasilianische Nationalmannschaft war bei den olympischen Spielen 2012 in London gespickt mit Stars.

Marcelo konnte Mo Salah einfach nicht stoppen

Wenig überraschend ging Brasilien in der ersten Halbzeit gegen die Ägypter mit 3:0 in Führung. Aber nachdem Salah zur Halbzeit eingewechselt wurde, ging das Spiel plötzlich in die andere Richtung. Es war Salah, der einen Freistoß rausholte, der dazu führte, dass Ägypten auf 1:3 verkürzte. Anschließend sorgte der junge Angreifer für viel Furore, selbst die Star-Defensive Brasiliens hatte große Probleme mit dem Linksfuß.

Er krönte seine bemerkenswerte Leistung mit einem schönen Fernschuss von außerhalb des Strafraums - und auf einmal stand es nur noch 3:2.

Zwar war Salah nicht in der Lage, ein unglaubliches Comeback einzuleiten, denn das Spiel endete mit 3:2 für die Brasilianer. Seine Leistung ließ die Zuschauer dennoch aufhorchen und Ägypten konnte sich trotz der Niederlage neben Brasilien für das Viertelfinale qualifizieren.

Ein Mann, der Salahs Namen am Ende dieses Spiels mit Sicherheit kannte, war Marcelo. Der langjährige Linksverteidiger von Real Madrid war damals 24 Jahre alt, konnte Salah aber einfach nicht stoppen. Und jetzt, zehn Jahre später, ging ein Video von Salahs Höhepunkten während dieser 45 Minuten in den sozialen Medien viral.

Ägyptens Kapitän: "Marcelo hat Angst vor Salah"

Marcelo und Salah sollten noch häufiger auf der großen Bühne aufeinandertreffen. Eines dieser Duelle ereignete sich im Champions-League-Finale 2018 zwischen Real Madrid und Liverpool in Kiew.

Vor dem Finale sagte Mohamed Aboutrika, Ägyptens Kapitän während der Olympischen Spiele 2012 voraus, dass Salah Marcelo ebenso besiegen würde, wie er es sechs Jahre zuvor getan hatte.

"Ich habe auf diesem Platz gesehen, was Salah Marcelo während der Olympischen Spiele antun kann", sagte Aboutrika gegenüber beIN Sports. "Ich habe mit Ägypten gegen Brasilien gespielt. Marcelo hat Angst vor Salah."

Aboutrikas Vorhersage ging jedoch nicht auf, da Salah nach Sergio Ramos' grobem Einsteigen früh verletzt ausgewechselt werden musste.

Sollte Marcelo aber tatsächlich Angst vor Salah haben, wird er inzwischen nicht mehr der einzige Verteidiger sein, dem es so ergeht. Der Flügelspieler hat die Olympischen Spiele und den Wechsel nach Basel 2012 als Sprungbrett genutzt, um einer der besten Spieler des Weltfußballs zu werden - und möglicherweise hat Marcelo noch immer diese eine Halbzeit im Kopf.

© getty Sergio Ramos verletzte im CL-Finale 2018 Mohamed Salah in einem Zweikampf an der Schulter.

Mo Salah: Statistiken pro Verein