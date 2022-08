Kurios: Fußballer schickt Bruder wegen Transfer zur eigenen Hochzeit

Der Hochzeitstag gilt für viele Menschen als schönster Tag im Leben. Ein Tag, den keine Braut oder kein Bräutigam verpassen will. Mohamed Buya Turay, Nationalspieler für Sierra Leone, verpasste hingegen seine eigene Hochzeit, um seinen Transfer zu Malmö FF zu finalisieren - und sorgte sogar für Ersatz auf der Feier.

Buya Turay spielte bis zu diesem Sommer in der ersten chinesischen Liga für Henan Songshan Longmen und wechselte nach Schweden zu Malmö FF. Der aktuell Tabellenvierte der schwedischen Allsvenskan wollte den 27-Jährigen schnellstmöglich vorstellen und in den Trainingsbetrieb aufnehmen. Problematisch für den Angreifer: Seine Hochzeit stand kurz vor der Tür. Gegenüber Afton Bladet sagte Buya Turay: "Ich war nicht da, weil Malmö mich gebeten hat, früher hierher zu kommen."

Der elfmalige Nationalspieler für Sierra Leone wurde am 22. Juli offiziell beim 22-fachen schwedischen Meister vorgestellt, seine Hochzeit fand jedoch am 21. Juli in seinem Heimatland statt. Buya Turay sorgte vor: "Wir haben die Fotos im Voraus gemacht. Es sieht also so aus, als wäre ich dort gewesen, war ich aber nicht." Doch seine Braut war auch auf der eigentlichen Hochzeit nicht alleine: "Mein Bruder musste mich bei der Hochzeit vertreten", so Buya Turay.

Sein früher Start in den Trainingsbetrieb sollte sich zumindest auszahlen: Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League traf Buya Turay beim 2:2 gegen F91 Dudelange zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.

Neben der eigentlichen Hochzeit verpasste der Flügelstürmer auch noch die Flitterwochen mit seiner Ehefrau - Buya Turay setzt Prioritäten: "Erst müssen wir die Liga gewinnen und dann fahre ich in die Flitterwochen." Seinen Bruder will er wohl nicht auch noch in die Flitterwochen schicken.