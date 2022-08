FC Barcelona: Wende im Poker mit Manchester United um Frenkie de Jong?

Im Poker um die Zukunft von Frenkie de Jong könnte es eine Wende geben. Der von Manchester United umworbene Mittelfeldstar soll gegenüber seinen Mannschaftskameraden beim FC Barcelona kundgetan haben, dass er sich nun doch einen Wechsel zu den Red Devils vorstellen kann. Das berichtet die Sport. Bislang hatte sich de Jong gegen einen Abgang von Barça gesträubt.

Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers in Barcelona läuft bis 2026. Weil er zu den absoluten Top-Verdienern gehört, wollen die finanziell angeschlagenen Blaugrana ihn aber gerne in diesem Sommer abgegeben. In den vergangenen Tagen entwickelte sich deshalb eine regelrechte Schlammschlacht, es war sogar davon die Rede, dass beide Parteien im Zoff um Gehaltskürzungen und Wechselbestrebungen Anwälte einschalten wollten.

United bemüht sich derweil seit Wochen um die Dienste de Jongs. Dort soll er der Spielgestalter in der Mannschaft seines einstigen Förderers Erik ten Hag werden. Manchester steht nach einem miesen Transferfenster und einem verpatzten Start in die neue Premier-League-Saison unter großem Druck. Der Telegraaf schreibt, Uniteds Verantwortliche wollten in der kommenden Woche die Bemühungen nochmals intensivieren und seien guter Dinge, einen Deal hinzubekommen.

De Jong wechselte 2019 für mehr als 80 Millionen Euro Ablöse von Ajax nach Barcelona. Eine ähnlich hohe Summe ist nun für den 25-Jährigen im Gespräch. Neben ManUnited wurde auch der FC Chelsea in den vergangenen Wochen mit ihm in Verbindung gebracht.