Nach dem Sensationserfolg in der Europa League hat sich Eintracht Frankfurt einen Platz im UEFA Super Cup, in dem es heute gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid geht, erkämpft. Hier erfahrt Ihr, wann und wo das Duell um den Pokal stattfindet.

Was in Deutschland jährlich vor Bundesliga-Beginn der DFL-Supercup ist, ist auf europäischer Fußballebene der UEFA Super Cup. Genau um diesen geht es, wenn sich der Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und der Champions-League-Sieger Real Madrid gegenüberstehen. Doch wann und wo findet das Spektakel statt? SPOX gibt Euch die Antwort.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Wann und wo findet der UEFA Super Cup statt?

Die Eintracht hat es direkt zu Beginn der Fußball-Saison 2022/23 mit europäische Giganten zu tun. Zuerst eröffnen die Hessen heute gegen den FC Bayern München die Bundesliga-Saison, fast eine Woche darauf, am Mittwoch, den 10. August, steht dann auch schon der UEFA Super Cup gegen Real Madrid, das mit 14 Titeln Champions-League-Rekordsieger ist, an.

Das Spektakel wird dabei nicht etwa in Frankfurt oder in Madrid ausgetragen, sondern an einem neutralen Ort, im Olympiastadion in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Pünktlich um 21 Uhr wird das Duell von Schiedsrichter Michael Oliver angepfiffen.

© getty Mario Götze kann mit der Eintracht im UEFA Super Cup gegen Real Madrid den ersten Titel der Saison gewinnen.

Während der UEFA Super Cup für die Madrilenen fast schon Alltag ist, ist es für die Eintracht die erste Teilnahme an diesem Wettbewerb. Die Königsklasse konnte die SGE zwar noch nicht gewinnen, dafür 1979/80 die Europa League (damals noch UEFA Cup genannt). Im UEFA Super Cup der darauffolgenden Saison kämpfte jedoch der Sieger des Europapokals der Pokalsieger 1979/80, der FC Valencia, gegen den Sieger des Europapokals der Landesmeister 1979/80 (heute Champions League) Nottingham Forest.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung des Super Cups im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am UEFA Super Cup haben sich mehrere Anbieter gesichert. Dabei wird die Partie sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream gezeigt. Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich der Privatsender RTL, bei dem die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr losgeht. Ähnlich sieht die Sache bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, aus. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr jedoch erst mit einem Abonnement. RTL+ Premium für 4,99 Euro je Monat oder RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro je Monat - Ihr habt die Wahl zwischen diesen Abos, in beiden Fällen könnt Ihr das Livestream-Angebot zuerst einen Monat lang kostenlos testen.

Ein weiterer Livestream zum Spektakel wird auch von DAZN geliefert. Der Streamingdienst beginnt ebenfalls bereits um 20.15 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, dabei wird Laura Wontorra als Moderatorin, Daniel Herzog als Reporter vor Ort, Jan Platte als Kommentator und Rio-Weltmeister Sami Khedira als Experte eingesetzt.

DAZN bietet neben dem UEFA Super Cup zahlreiche andere Fußball-Wettbewerbe an, darunter Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie Länderspiele. Doch auch andere Sportarten werden von DAZN nicht vernachlässigt. Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, Handball, US-Sport (NBA und NFL), MMA, Boxen, Wrestling - es ist für jeden etwas dabei.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung des Super Cups im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung des Super Cups im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger)

Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger) Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Runde: Finale

Finale Datum: Mittwoch, 10. August 2022

Mittwoch, 10. August 2022 Ort: Olympiastadion, Helsinki

Olympiastadion, Helsinki Übertragung: RTL

Livestream: DAZN, RTL+

UEFA Super Cup: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre