Neymar und Gabriel Jesus: Die besondere Geschichte hinter ihrem gemeinsamen Tattoo

Die beiden brasilianischen Stars Neymar und Gabriel Jesus kennen sich lange. Beide tragen ein Tattoo, das ihren besonderen Lebensweg zeigen soll.

Viele Kinder in den brasilianischen Favelas träumen davon, der Armut zu entfliehen, im Leben voranzukommen, irgendwann eine sorgenfreie Existenz leben zu können. Für viele ist der Fußball dabei ein Rettungsanker, verspricht er doch genau dies: ein Leben ohne Sorgen. Zur Realität gehört aber auch, dass den allermeisten der fußballverrückten Kinder Brasiliens der Weg zum Profi verwehrt bleibt.

Zwei, die es geschafft haben, sind Neymar und Gabriel Jesus. Beide erlebten eine schwierige Kindheit, doch beide erfüllten sich ihren Traum und gehören heute zur Elite des Weltfußballs, Millionengehälter und dicke Werbeverträge inklusive. Doch beide wissen auch ganz genau, wo sie herkommen. Zeichen dieses Bewusstseins ist ein Tattoo, das sich beide vor den Olympischen Spielen 2016 haben stechen lassen.

Neymar war der erste, der sich dieses besondere Bild auf seiner Wade verewigen ließ. Es zeigt einen kleinen Jungen mit Brasilien-Mütze auf dem Kopf und einem Fußball unter seinem Arm, der am Fuße einer Favela steht und die Häuser hinaufblickt. Gleichzeitig träumt er von einem eigenen Haus und einem Fußballplatz.

Bei Olympia 2016 selbst gehörten Neymar und Jesus dann zu jenem Team, das im Maracana von Rio im Finale gegen Deutschland die Goldmedaille gewann - und damit ein ganzes Land stolz machten.

Gabriel Jesus: "Es sagt in einem Bild alles aus"

"Als wir die Goldmedaille gewannen, war es ein unglaublicher Moment für uns und für unser Land", schrieb Jesus 2017 bei The Player's Tribune. Zudem erzählte er die Geschichte des gemeinsamen Tattoos, das sich Jesus von Neymar abschaute. "Ich wollte auch so eines haben, denn es sagt in einem Bild alles aus", so der Noch-Stürmer von Manchester City, der mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht wird.

"Ein kleines Kind, das am Fuße eines Berges steht, die Favelas hinaufschaut, einen Fußball unter seinem Arm hat und träumt. Das sind nicht nur ich oder Neymar, es sind so viele Brasilianer. Und deshalb hat die Goldmedaille für uns auch so viel bedeutet", erklärte Jesus, der sein Tattoo auf dem Unterarm trägt.

Sechs Jahre nach dem Triumph vom Maracana gehören Neymar und Jesus auch zu den wichtigen Eckpfeilern der Selecao, die bei der WM in Katar als einer der Mitfavoriten auf den Titel gilt. Brasilien wartet seit 2002 auf einen WM-Titel. Ein Triumph in der Wüste würde eine ganze Nation vermutlich noch einmal besonders stolz machen - und den Traum vieler Kinder befeuern, mit dem Fußball aus der Armut entfliehen zu können.