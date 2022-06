Nations League, Übertragung am Freitag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

In der Nations League stehen heute im Rahmen des ersten Spieltags sieben Spiele an. Wer gegen wen antritt, Infos zur Ansetzung und wo Ihr die Matches live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Tag drei des ersten Nations-League-Spieltags! Der Wettbewerb ist am vergangenen Mittwoch, den 1. Juni, mit dem Spiel zwischen Polen und Wales in die dritte Saison gestartet. Gestern fanden zehn weitere Spiele statt, nun wird auch am heutigen Freitag, den 3. Juni, im Rahmen der Nations League Fußball gespielt.

Nations League, Übertragung am Freitag - Matches, Ansetzungen

Sieben Partien stehen an, um 16 Uhr geht die Action mit dem Duell Kasachstan gegen Aserbaidschan los. Um 18 Uhr folgt Lettland vs. Andorra, der Großteil der Begegnungen beginnt jedoch um 20.45 Uhr. Zu den Topspielen des Tages zählen Frankreich vs. Dänemark und Belgien vs. Niederlande. Zudem ist auch Kroatien im Einsatz, Gegner des Vizeweltmeisters ist Österreich.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Freitag, 3. Juni 2022 16.00 Uhr Kasachstan Aserbaidschan C 3 Freitag, 3. Juni 2022 18.00 Uhr Lettland Andorra D 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Kroatien Österreich A 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Frankreich Dänemark A 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Belgien Niederlande A 4 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Belarus Slowakei C 3 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Liechtenstein Republik Moldau D 1

© getty Kylian Mbappe trifft mit der französischen Nationalmannschaft auf Dänemark.

Nations League, Übertragung am Freitag live im TV und Livestream

Was die Übertragung betrifft, gibt es heute nur einen Anbieter, der die Partien überträgt - DAZN. Die Übertragungsrechte für den Großteil der Nations League besitzt nämlich der Streamingdienst. Aus diesem Grund sind dort alle Spiele von heute im Livestream zu sehen. Lediglich Spiele mit deutscher Beteiligung sind vom Rechtepakt ausgeschlossen - zumindest in Deutschland.

Nations League, Übertragung am Freitag im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele bei DAZN zu sehen, muss heute trotzdem nicht auf die Nations League verzichten. Der Grund: SPOX tickert alle Partien live mit, Ihr könnt dabei auswählen, welches Spiel Ihr verfolgen möchtet.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3

Ein Tag noch, dann steigt auch die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League in den Wettbewerb ein. Zum Auftakt spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Italien, das vorgestern noch in der Finalissima mit 0:3 gegen Argentinien verlor.