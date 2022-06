Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Ungarn das dritte Spiel der neuen Nations-League-Saison. Wir verraten Euch, ob das Länderspiel live im Free-TV gezeigt wird und wie Ihr es im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Samstag, den 11. Juni, den dritten Spieltag der Nations League, kriegt es die deutsche Nationalmannschaft mit Ungarn zu tun. Der Spanier José Maria Sanchez Martinez schlüpft dafür in die Rolle des Schiedsrichters und pfeift die Begegnung, die in der Puskas Arena in Budapest, Ungarn, ausgetragen wird, um 20.45 Uhr an.

Ist das Länderspiel heute im Free-TV zu sehen? SPOX liefert Euch im Folgenden die Antwort.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Ungarn vs. Deutschland im TV und Livestream

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Nations League werden zu hundert Prozent im Free-TV übertragen. Lediglich welcher Anbieter sich um die Begegnungen kümmert, ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Das ZDF übertrug das 1:1 gegen England am Dienstag, RTL überträgt dafür heute Ungarn gegen Deutschland. Der Privatsender war bereits beim Auftaktspiel gegen Italien im Einsatz.

Der Countdown zum Spiel beginnt um 20.15 Uhr, in der halben Stunde bis zum Anpfiff werden die Zuseherinnen und Zuseher mit Vorberichten auf die Partie heiß gemacht.

Außerdem könnt Ihr die Partie auch im Livestream bei RTL+ live verfolgen. Während RTL im TV frei empfangbar ist, fallen für RTL+ Kosten an. Zwei Abo-Varianten ermöglichen Euch den Zugriff auf das Livestream-Angebot: zum einen das RTL+-Premium-Abo für 4,99 Euro pro Monat, zum anderen das RTL+-Premium-Duo-Abo für 7,99 Euro pro Monat.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Ungarn vs. Deutschland im Liveticker

Eine Alternative zur RTL-Übertragung im Free-TV und im Livestream bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Wir beschreiben für Euch im Minutentakt das, was auf dem Rasen passiert. So entgeht Euch auch garantiert keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels zwischen Ungarn und Deutschland.

© getty Das DFB-Team ist noch sieglos in der neuen Nations-League-Saison.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3

Datum Uhrzeit Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 04.06.2022 18.00 Uhr Ungarn 1:0 England 20.45 Uhr Italien 1:1 Deutschland 07.06.2022 20.45 Uhr Deutschland 1:1 England 20.45 Uhr Italien 2:1 Ungarn 11.06.2022 20.45 Uhr England Italien 20.45 Uhr Ungarn Deutschland 14.06.2022 20.45 Uhr England Ungarn 20.45 Uhr Deutschland Italien 23.09.2022 20.45 Uhr Deutschland Ungarn 20.45 Uhr Italien England 26.09.2022 20.45 Uhr England Deutschland 20.45 Uhr Ungarn Italien

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Ungarn vs. Deutschland im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Ungarn - Deutschland

Ungarn - Deutschland Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltag: 3

3 Datum: 11. Juni 2022

11. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Puskas Arena, Budapest (Ungarn)

Puskas Arena, Budapest (Ungarn) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Als sich Deutschland den dritten Stern holte: Das wahre Sommermärchen wird 32 © getty 1/25 Die WM 1990 brachte Deutschland den dritten Stern. Zum 32. Jahrestag des Eröffnungsspiels zeigen wir die besten Bilder des Turniers. Mit dabei natürlich: Der Kaiser, der Loddar, Diego, ein Lama und Carlos Valderrama. © getty 2/25 Ein Elfmetertor von Andi Brehme im Finale am 8. Juli 1990 macht Deutschland zum dritten Mal Weltmeister und Teamchef Franz Beckenbauer ist endgültig der Allergrößte. Das Turnier in Italien ist auch die finale Krönung des Kaisers. © imago 3/25 Doch fangen wir von vorne an: Das DFB-Team haust bzw. residiert während des Turniers im Castello di Casiglio in Erba. © getty 4/25 Lothar Matthäus, damals 29 Jahre alt und bei Inter Mailand unter Vertrag, ist tiefenentspannt. Ahnt er schon, dass es sein Turnier werden würde? © getty 5/25 Von der Eröffnungsfeier in Mailand ist den meisten das in Erinnerung geblieben. Haute Couture als Gegenbewegung zum fiesen Look der 80er Jahre. © getty 6/25 Deutschlands erster Gegner heißt Jugoslawien. Franz Beckenbauer gefällt sich in der Feldherrnpose. Das zog er so durch. © getty 7/25 DAS Tor von Lothar Matthäus. Dafür wurde vermutlich der Begriff "fulminant" erfunden. Deutschland gewinnt 4:1. Matthäus spielt Ü-B-E-R-ragend. © getty 8/25 Nächster Gegner ist der Underdog aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Rudi Völler macht zwei Hütten, am Ende heißt es 5:1 für Deutschland. © getty 9/25 Zum Abschluss der Gruppenphase wartet Kolumbien um Super-Spielmacher Carlos Valderrama und den clownesken Keeper Rene Higuita. © imago 10/25 Das Spiel endet 1:1. Deutschland ist Gruppensieger. Star der Partie ist ohne Zweifel Valderrama, der in der Disziplin "Vorsätzliches Vortäuschen einer Verletzung" neue Maßstäbe setzte. © getty 11/25 Das Achtelfinale Deutschland vs. Europameister Niederlande war der Knüller schlechthin. Unvergessen und bis heute unverständlich, warum Völler Rot sah, nachdem er sich von Rijkaard anspucken lassen musste. © getty 12/25 Deutschland gewann 2:1 gegen Oranje, und Andi Brehme gelang ein Zaubertor zum vorentscheidenden 2:0. Selten war ein Ball mit so viel Effet versehen worden. © imago 13/25 Die Tschechoslowakei um Tormaschine Tomas Skuhravy ist Gegner im Viertelfinale. Deutschland spielt schlecht und Beckenbauer flippt hinterher legendär aus. Matthäus gelingt der Siegtreffer vom Punkt. © getty 14/25 Halbfinale. England. Guido "Diego" Buchwald und Paul "Gazza" Gascoigne greifen zum groben Besteck. Das Match in Turin ist an Spannung und Dramatik nicht zu übertreffen. © getty 15/25 Brehme und Lineker haben aus dem Spiel heraus getroffen, die Entscheidung fällt vom Elfmeterpunkt. Matthäus und Co. verwandeln ohne Ausnahme gegen Legende Peter Shilton. © getty 16/25 Deutschland gewinnt den Shootout mit 4:3 und alle werfen sich auf Keeper Bodo Illgner. Matthäus tröstet Chris Waddle, der den Ball Richtung Alpen gejagt hat. © getty 17/25 Das Finale vor gut 73.000 im Römer Olympiastadion ist kein Augenschmaus. Buchwald legt Maradona an die Kette und Argentinien beschränkt sich auf Verteidigen und ordentlich Hinlangen. © getty 18/25 Als Brehme in der 85. Minute zur Tat schreitet, sind die Südamerikaner bereits in Unterzahl und die deutsche Führung ist überfällig, aber sowas von. © getty 19/25 Brehme und Klinsmann jubeln völlig entrückt. Sie wussten schon, da passiert nichts mehr. Argentinien ist völlig durch und holt sich noch einen Platzverweis ab. © getty 20/25 Dann ist Schluss: Klinsmann, wie Matthäus und Brehme damals bei Inter Mailand, flippt aus. Deutschland ist zum 3. Mal nach 1954 und 1974 Weltmeister. © getty 21/25 Und da ist die Bande. Mit dabei die Beckenbauer-Assis Holger Osieck und Berti Vogts, Torwarttrainer Sepp Maier und natürlich der WM-Pokal. © getty 22/25 Was Angela Merkel kann, konnte Helmut Kohl auch schon. Der damalige Bundeskanzler ließ es sich nicht nehmen, in Rom persönlich mitzufeiern. © getty 23/25 Gar nicht in Stimmung ist Diego Maradona: Vier Jahre zuvor in Mexiko war er noch der alles und jeden überstrahlende Superstar, 1990 ist sein Stern bereits im Sinkflug. © getty 24/25 Das gerade wiedervereinigte Deutschland ist dagegen im Ausnahmezustand. In Frankfurt bahnen sich die Spieler ihren Weg zum Römer. © getty 25/25 Das Volk feiert den Kaiser und sein Gefolge. Wer genau hinguckt, kann Udo Jürgens erkennen.

Nations League, Gruppe A3: Die aktuelle Tabelle