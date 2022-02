Real Madrid weiterhin zuversichtlich bei Verpflichtung von Kylian Mbappe

Schon im vergangenen Sommer wollte Real Madrid Kylian Mbappe verpflichten, damals scheitere ein Transfer aber am Veto von Paris Saint-Germain. Bei den Königlichen ist man dennoch zuversichtlich, den Franzosen im kommenden Transferfenster unter Vertrag nehmen zu können.

Nach Informationen von SPOX und GOAL lassen die vielen Spekulationen um Mbappe die Entscheidungsträger bei Real Madrid kalt. Nach wie vor ist man optimistisch, dass sich der 23-Jährige den Königlichen im Sommer anschließen wird.

Zwar sind sich Real-Präsident Florentino Perez und Co. der Tatsache bewusst, dass PSG mit allen Mitteln um Mbappe kämpft. Dass dieser in der Vergangenheit aber bereits mehrfach Gehaltsangebote in astronomischer Höhe abgelehnt hat, beruhigt sie dahingehend.

Beide Parteien sind sich über eine künftige Zusammenarbeit bereits einig, lediglich die Vertragsunterschrift des Franzosen fehlt noch. Dabei will man sich auf Seiten Reals aber Zeit lassen, um keinen unnötigen Druck und Wirbel zu erzeugen.

Mbappes Vertrag bei PSG läuft noch bis Juni 2022, er wäre danach also ablösefrei zu haben. Bereits im vergangenen Sommer drängte der Weltmeister von 2018 auf einen Wechsel zu den Spaniern, Paris pochte aber auf die gültige Laufzeit seines Arbeitspapiers.

In der aktuellen Spielzeit gehört Mbappe zu den absoluten Leistungsträgern beim Ligue-1-Klub. In 33 Pflichtspieleinsätzen für PSG erzielte er 22 Treffer, 16 weitere Tore bereitete er vor.