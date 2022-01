Polen: Bernd Schuster offenbar als Nationaltrainer von Robert Lewandowski im Gespräch

Die polnische Nationalmannschaft hat womöglich einen neuen Trainer gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Bernd Schuster im Gespräch.

Damit reagiert Polen auf den Abgang von Paulo Sousa. Dieser hatte den Verband Ende des vergangenen Jahres etwas überraschend um Freigabe gebeten, um künftig in Brasilien zu arbeiten. Der Portugiese hatte ein Angebot von Flamengo Rio de Janeiro vorliegen und nahm dies einige Tage nach seiner Verkündung an.

Schuster, der zuletzt bis Februar 2019 den chinesischen Klub Dalian trainierte, soll Bayer-Stürmer Robert Lewandowski und Co. zur WM führen. In den Playoffs trifft Polen am 24. März zunächst auf Russland.

Dem Vernehmen nach zahlt Sousa dem polnischen Verband im Gegenzug eine Entschädigung in Höhe von 300.000 Euro. Polen hatte die Freigabe erst verweigert und den Coach für dessen Entscheidung scharf kritisiert. Auch Lewandowski reagierte Berichten zufolge mit Unverständnis.

Schuster ist allerdings nicht der einzige Kandidat für den Posten. In den polnischen Medien werden auch Fabio Cannavaro, Dick Advocaat oder Jürgen Klinsmann gehandelt.