Der Afrika Cup 2022 steht unmittelbar bevor. Wie sieht es mit der Übertragung der Spiele im TV und Livestream aus? Vor dem Turnier-Auftakt gibt SPOX Euch die wichtigsten Informationen mit an die Hand.

Wer gewinnt ihn diesmal, den Afrika Cup? 2022 findet das Kontinental-Turnier in Kamerun statt. Zeitraum: 9. Januar bis 6. Februar. 24 Nationen nehmen am Afrika Cup teil. Bevor es in die spannende K.o.-Phase Richtung Finale geht, steht erst einmal die Vorrunde an, in der sich in sechs Gruppen je vier Länder befinden. Sie dauert elf Tage.

Kamerun ist als Gastgeber selbstverständlich auch bei dem Turnier vertreten und bestreitet gegen Burkina Faso das Eröffnungsspiel.

Im Folgenden gibt's einen Überblick, welche Nation in welcher Gruppe ist.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Kamerun Senegal Marokko Nigeria Algerien Tunesien Burkina Faso Simbabwe Ghana Ägypten Sierra Leone Mali Äthiopien Guinea Komoren Sudan Äquatorialguinea Mauretanien Kap Verde Malawi Gabun Guinea-Bissau Elfenbeinküste Gambia

Afrika Cup, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Für ein wirkliches hohes Interesse sorgt der Afrika Cup in Deutschland und auch im Rest von Europa eigentlich nicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Turnier in der Bundesrepublik nicht trotzdem live zu sehen sein wird.

© getty Um diesen Pokal geht es beim Afrika Cup.

Die Rechte zur Übertragung der Partien haben sich der Pay-TV-Sender Sportdigital Fußball und die Medien-Plattform OneFootball gesichert. Bei Sportdigital wird ein deutscher Kommentar angeboten, bei OneFootball ein englischer.

Was für viele Fußballfans sicherlich ganz praktisch sein wird: Sportdigital ist mit DAZN zum Afrika Cup eine Kooperation eingegangen, sodass das Sportdigital-Programm auch bei dem Streamingdienst abgerufen werden kann.

Heißt also: Wenn Ihr ohnehin schon Kunden bei DAZN seid, müsst Ihr nichts weiter tun und nicht mehr Geld zahlen, um den Afrika Cup live zu sehen. Ihr seid noch keine Mitglieder? Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro.

Live verfolgen könnt Ihr auf der Plattform dann unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League sowie die internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Hinzu kommt dann auch noch jede Menge Live-Sport über den Fußball hinaus: NBA, NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Golf, Darts und was das Herz noch so alles begehrt.

Afrika Cup: Die Runden im Überblick

Datum Runde 9. bis 20. Januar Vorrunde 23. bis 26. Januar Achtelfinale 29. bis 30. Januar Viertelfinale 2. bis 3. Februar Halbfinale 6. Februar Spiel um Platz 3 6. Februar Finale in Yaounde

Afrika Cup: Die Sieger der vergangenen Jahre