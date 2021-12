Kein Ersatztermin gefunden: Tottenham in Europa vor dem Aus

Tottenham Hotspur steht in der Conference League vor dem Aus. Das bestätigte der europäische Fußball-Verband UEFA in einem Statement. Die Spurs hatten am Donnerstag ihr sechstes und damit letztes Gruppenspiel in diesem Wettbewerb gegen Stade Rennes aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Kader absagen müssen.

Um die Gruppenphase doch noch regulär abschließen zu können, verhandelten die beiden Klubs über einen Ersatztermin. "Leider ließ sich trotz aller Bemühungen keine Lösung finden, die für beide Vereine in Ordnung war", teilte der Verband mit.

"Deshalb kann das Spiel nicht mehr ausgetragen werden und die Angelegenheit wird an die UEFA-Disziplinarkammer übergeben, die mit Blick auf die Regularien des Wettbewerbs eine Entscheidung treffen wird", so das Statement.

Die in der Gruppe drittplatzierten Spurs sind damit so gut wie sicher aus der Conference League ausgeschieden, da das Spiel aller Voraussicht nach auf keinen Fall für sie gewertet wird.

Conference League: Tabelle der Gruppe G