Dünner Junge ganz dick im Geschäft: Portos nächster Top-Transfer Luis Diaz

Wenn der Preis stimmt, verkauft Porto seine Top-Spieler gerne. Es sieht so aus, als ob Luis Diaz das nächste gute Geschäft der Portugiesen wird.

Das Geschäftsmodell des FC Porto lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Man kaufe junge, talentierte Spieler, bevorzugt aus Südamerika, lasse sie in der Primeira Liga und der Champions League glänzen - und verkaufe sie dann mit einem üppigen Gewinn an interessierte Klubs weiter.

So läuft es bei den Portugiesen, die immer wieder gute Geschäfte gemacht haben, seit Jahren. 24 Spieler hat Porto in seiner Klub-Geschichte für 20 Millionen Euro oder mehr abgegeben - und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Luis Diaz die Nummer 25 auf dieser Liste wird.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler ist ein Paradebeispiel für Portos Geschäftspolitik: Im Sommer 2019 gab der Klub satte sieben Millionen Euro für Diaz aus, der beim kleinen kolumbianischen Klub Junior FC kickte. Zweieinhalb Jahre später dürfte er bei einem Marktwert von rund 25 Millionen Euro locker mehr als das Dreifache einbringen.

Ex-Trainer über Diaz: "Der Ball klebte an seinen Füßen"

Diaz hat sich stark entwickelt - nicht nur in Porto, sondern sich insgesamt in seiner Karriere als sehr lernfähig bewiesen. "Er hat immer den Kopf unten gehabt, wenn er gesprintet ist. Deshalb hat er manchmal gar nicht gemerkt, dass er schon an der Torauslinie war", erinnerte sich sein Ex-Trainer John Jairo 'Pocillo' Diaz bei Planet Football an die Anfänge. Was dem Coach aber sofort auffiel, waren die positiven Dinge, die überwogen: "Er war sehr schnell, hatte eine gute Technik. Der Ball klebte an seinen Füßen", so der Trainer.

Dabei waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere bei Diaz eigentlich nicht gegeben. Er gehört zur indigenen Volksgruppe der Wayuu, die in Kolumbien meist in großer Armut lebt. Viele Wayuu-Kinder sind unterernährt - und das war bei Luis Diaz nicht anders. "Er war sehr dünn und hat deshalb die Zweikämpfe verloren", erinnerte sich sein Trainer. Bei seinem ersten Klub Barranquilla wurde deshalb ein Essensplan für den Offensivspieler aufgestellt, damit er zehn Kilogramm zunimmt - dank Nudeln zu jedem Frühstück.

Der Plan funktionierte - und die Zweikämpfe mit seinen Gegenspielern gewinnt Diaz nun auf allerhöchstem Niveau, ohne etwas von seinem Tempo und seiner Technik eingebüßt zu haben. Elf Tore und drei Assists in 14 Liga-Spielen sind eine beeindruckende Bilanz in der bisherigen Saison, dazu kommen noch zwei Treffer in der Champions League. Die Zeit für Luis Diaz könnte gekommen sein, den nächsten großen Schritt in seiner Karriere zu gehen - vielleicht schon in diesem Winter. Denn wenn der FC Porto ein gutes Geschäft wittert und das Angebot stimmt, legt der Klub seinen begehrten Spielern keine Steine in den Weg.

Agüero macht unter Tränen Schluss: Das wurde aus Citys Meistern 2012 © getty 1/56 Im Sommer kehrte Sergio "Kun" Agüero als Rekordtorschütze Manchester City den Rücken und wechselte zum FC Barcelona. Doch dieses Kapitel endete am Mittwoch vorzeitig - und damit eine beeindruckende Karriere. © getty 2/56 Aufgrund von starken Herzrhythmusstörungen verkündete Agüero unter Tränen das Ende seiner aktiven Laufbahn. Bei ManCity soll der Argentinier mit einer Statue vor dem Etihad-Stadium geehrt werden. © IMAGO / ZUMA Press/Keystone 3/56 Der Klub wurde 1892 gegründet und feierte bereits 1937 seine erste englische Meisterschaft, 1968 die zweite. Anschließend ereilte den Verein eine lange Phase des Misserfolgs, unter anderem stiegen sie in den 1980ern zweimal aus der ersten Liga ab. © getty 4/56 2008 verkaufte Thailands ehemaliger Premierminister die Hauptanteile des Vereins an ein Investmentunternehmen aus dem Emirat Abu Dhabi. Seitdem erlebte ManCity einen extremen finanziellen und sportlichen Aufschwung. © getty 5/56 Darunter auch die englische Meisterschaft 2012, die unter dramatischen Umständen gewonnen wurde. ManCity, vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Erzrivale ManUnited, benötigte einen Sieg im letzten Spiel gegen die Queens Park Rangers... © getty 6/56 City lag bis zur 90. Minute mit einem Tor hinten und drehte das Spiel durch Edin Dzeko (90.+2) und Sergio Agüero (90.+4) zum 3:2-Endstand. Was für ein Spiel. SPOX zeigt euch die Meistermannschaft von damals und was aus den Spielern geworden ist. © getty 7/56 JOE HART | Tor | 38 Spiele | 29 Gegentore | 17 Spiele ohne Gegentor © getty 8/56 Nach seiner überragenden Saison blieb er noch sechs weitere Jahre in Manchester, auch wenn er 2016 von Claudio Bravo verdrängt und nach Turin beziehungsweise West Ham verliehen wurde. Aktuell bei Celtic Glasgow. © getty 9/56 ALEKSANDAR KOLAROV | Linksverteidiger | 12 Spiele | 2 Tore | 4 Torvorlagen © getty 10/56 War insgesamt sieben Jahre in Manchester und gewann eine weitere Meisterschaft, den FA Cup und zweimal den Ligapokal. 2017 wechselte er zu AS Rom, seit 2020 spielt er für Inter Mailand und gewann direkt die italienische Meisterschaft. © getty 11/56 GAEL CLICHY | Linksverteidiger | 28 Spiele | 5 Torvorlagen © IMAGO / Geisser 12/56 Auch der Franzose blieb noch länger ein wichtiger Bestandteil des Teams und verabschiedete sich 2017 ablösefrei in Richtung Istanbul. Mit Basaksehir wurde Clichy einmal türkischer Meister, aktuell lässt er in der Schweiz seine Karriere ausklingen. © getty 13/56 STEFAN SAVIC | Innenverteidiger | 11 Spiele | 1 Tor © getty 14/56 Savic war beim Titelgewinn 21 Jahre alt und wechselte direkt im Sommer danach nach Florenz, wo er richtig durchstartete. Atletico wurde auf seine Fähigkeiten aufmerksam und holte ihn 2015 nach Madrid. Gehörte lange Zeit zu den Besten auf seiner Position. © getty 15/56 NEDUM ONUOHA | Innenverteidiger | 1 Spiel © getty 16/56 Kurioserweise gewann er die Meisterschaft im Trikot der Queens Park Rangers, die mit ihrer Niederlage im letzten Spiel gegen ManCity den Titelgewinn erst möglich machten. Onuoha ging bereits im Januar 2012 zu QPR. Anfang 2021 beendete er seine Karriere. © getty 17/56 VINCENT KOMPANY | Innenverteidiger | 31 Spiele | 3 Tore | 2 Torvorlagen © getty 18/56 Der legendäre ManCity-Kapitän verabschiedete sich 2019 zu seinem Jugendverein RSC Anderlecht, wo er ein Jahr als Spielertrainer agierte und mittlerweile Vollzeit als Trainer des belgischen Rekordmeisters arbeitet. © getty 19/56 JOLEON LESCOTT | Innenverteidiger | 31 Spiele | 2 Tore | 1 Torvorlage © IMAGO / PA Images 20/56 Nach dem Titelgewinn wurde er zum Wandervogel und spielte bis zu seinem Karriereende 2017 für West Brom, Aston Villa, AEK Athen und den AFC Sunderland. Zudem eröffnete er 2012 eine Designer-Mode-Kollektion. © getty 21/56 KOLO TOURE | Innenverteidiger | 14 Spiele © getty 22/56 Auch Kolo Toure versucht derzeit im Trainergeschäft Fuß zu fassen. Nach seinem Karriereende 2017 wurde er technischer Mitarbeiter bei Celtic und Co-Trainer der Elfenbeinküste. Nebenbei ist er Co-Trainer von Brendan Rodgers bei Leicester City. © getty 23/56 MICAH RICHARDS | Rechtsverteidiger | 29 Spiele | 1 Tor | 6 Torvorlagen © IMAGO / Shutterstock 24/56 Das City-Eigengewächs verließ seine Heimat drei Jahre nach dem Titel und beendete seine Karriere 2019 bei Aston Villa. Zuletzt war Richards vorwiegend im englischen Fernsehen als Fußball-Experte zu sehen. © getty 25/56 PABLO ZABALETA | Rechtsverteidiger | 21 Spiele | 1 Tor © getty 26/56 2017 verließ er Manchester City und ging nach West Ham, wo er 2020 auch seine Karriere beendete. Bereits vor einigen Jahren startete er seinen Trainerlehrgang, ManCity will ihm bei passender Gelegenheit auch eine Rolle als Funktionär anbieten. © getty 27/56 NIGEL DE JONG | Defensives Mittelfeld | 21 Spiele © IMAGO / MIS 28/56 De Jong trat nach dem Titelgewinn eine Weltreise an. Er spielte für Milan, LA Galaxy, Galatasaray, Mainz 05, Al-Ahli und war bis Sommer 2021 für Al-Shahania in Katar aktiv. © getty 29/56 GARETH BARRY | Defensives Mittelfeld | 34 Spiele | 1 Tor | 3 Torvorlagen © getty 30/56 Für 14 Millionen kam der Mittelfeldspieler 2009 aus Aston Villa, 2017 zahlte West Brom für den 36-Jährigen noch über eine Million. Der 53-fache Nationalspieler ist mit 653 Einsätzen Rekordspieler der Premier League. 2020 hörte er auf. © getty 31/56 OWEN HARGREAVES | Defensives Mittelfeld | 1 Spiel © getty 32/56 Es war Hargreaves' erste und einzige Saison bei den Citizens vor dem Karriereende. Beim FC Bayern galt er als Mega-Talent und wechselte 2007 für 25 Millionen zu United, zahlreiche schwere Verletzunen verhinderten eine größere Karriere. Danach TV-Experte. © getty 33/56 ABDUL RAZAK | Zentrales Mittelfeld | 1 Spiel © getty 34/56 Der Youngster kam nur einmal in der Meistersaison zum Einsatz, in der Folge wurde der Mittelfeldspieler von der Elfenbeinküste nirgends heimisch und wechselte nahezu jährlich - ob zu Anzhi oder nach Kreta. Bis Sommer 2021 in Schweden unterwegs. © getty 35/56 DAVID PIZARRO | Zentrales Mittelfeld | 5 Spiele | 1 Torvorlage © getty 36/56 Seine besten Zeiten bei Udine und der Roma lagen bereits hinter dem Chilenen, der in der Rückrunde der Saison für sechs Monate ausgeliehen wurde. Nach drei weiteren Jahren in Italien kickte er bis ins Alter von 39 Jahren in der Heimat. © getty 37/56 JAMES MILNER | Zentrales Mittelfeld | 26 Spiele | 3 Tore | 5 Torvorlagen © getty 38/56 Bevor sich der Kämpfer mit der Pferdelunge im Herbst seiner Karriere in die Herzen der Reds-Fans spielte, lief er zwischen 2010 und 2015 über 200-mal für die Citizens auf. Zudem spielte er 61-mal für die Three Lions. © getty 39/56 YAYA TOURE | Zentrales Mittelfeld | 32 Spiele | 6 Tore | 7 Torvorlagen © getty 40/56 Aufgrund des recht trostlosen Endes seiner Karriere vergessen viele, wie gut der Ivorer einmal war. Auf drei Jahre Barca folgten acht bei City. In der Titelsaison unersetzlich. Heute Co-Trainer bei Akhmat Grozny. © getty 41/56 DAVID SILVA | Offensives Mittelfeld | 36 Spiele | 6 Tore | 17 Torvorlagen © getty 42/56 Eines DER Gesichter des Aufschwungs der Citizens im vergangenen Jahrzehnt. Spielte ganze zehn Jahre für City (436 Spiele, 218 Scorerpunkte), ehe er sich 2020 in die Heimat nach San Sebastian verabschiedete. Welt- und Europameister. © getty 43/56 SAMIR NASRI | Offensives Mittelfeld | 30 Spiele | 5 Tore | 9 Torvorlagen © getty 44/56 Hochbegabter Spielmacher, der sich auch mit Problemen abseits des Rasens eine noch bessere Karriere verbaute. Die Saison 2011/12 war eine seiner stärksten. Später wegen Doping gesperrt, beendete im Herbst 2021. © getty 45/56 ADAM JOHNSON | Rechtsaußen | 26 Spiele | 6 Tore | 6 Torvorlagen © getty 46/56 Nach zwölf Scorerpunkten in der Meistersaison folgte ein Wechsel nach Sunderland, wo der Rechtsaußen an seine guten Leistungen anknüpfte. Im März 2016 wurde er wegen einer sexuellen Beziehung mit einer Minderjährigen zu einer Haftstrafe verurteilt. © getty 47/56 CARLOS TEVEZ | Hängende Spitze | 13 Spiele | 4 Tore | 3 Torvorlage © getty 48/56 Nach 23 und 20 PL-Toren in den Vorsaisons hielt sich sein Einfluss in der Meistersaison in Grenzen. Ein Jahr später zog es den Argentinier zu Juve, 2015 kehrte er zu Heimatklub Boca Juniors zurück, seit Sommer 2021 vereinslos. © getty 49/56 SERGIO AGÜERO | Mittelstürmer | 34 Spiele | 23 Tore | 10 Torvorlagen © getty 50/56 40 Millionen Euro zahlte City 2011 an Atletico - eine Summe, die sich mehr als gelohnt hat. Unglaubliche 258-mal traf er ins gegnerische Tor, seine finale Saison wird auch verletzungsbedingt nicht in Erinnerung bleiben. Musste nun seine Karriere beenden. © getty 51/56 EDIN DZEKO | Mittelstürmer | 30 Spiele | 14 Tore | 5 Torvorlage © getty 52/56 Neben Agüero kam 2011 auch der Bosnier nach Manchester (für 37 Mio. aus Wolfsburg). Nach drei guten Saisons gingen seine Einsätze zurück, auf eine Leihe folgte der Verkauf zur Roma. Stürmt seit Sommer 2021 für Inter. © getty 53/56 MARIO BALOTELLI | Mittelstürmer | 23 Spiele | 13 Tore | 1 Torvorlagen © getty 54/56 Drei Jahre vebrachte das enfant terrible bei den Citizens, länger sollte es ihn bis heute nirgendwo halten. Neben dem EM-Tor gegen Deutschland 2012 blieben die großen Karrierehighlights trotz Talent aus. Derzeit bei Adana Demirspor in der Türkei. © getty 55/56 ROBERTO MANCINI | Trainer | 38 Spiele | 28 Siege | 5 Unentschieden | 5 Niederlagen | 93:29 Tore | 89 Punkte © getty 56/56 Nach drei Meisterschaften mit Inter legte der Italiener mit dem Pokalsieg (2011) und der Meisterschaft bei City nach. Im schwachen Folgejahr wurde er entlassen und landete über Gala, Inter und Zenit 2018 bei der Squadra Azzurra. Holte 2021 den EM-Titel.

Zum finanzstarken Klub aus der zweiten Reihe?

Genügend Interessenten aus dem obersten europäischen Regal soll es für den Kolumbianer bereits geben. In Portugal werden Barcelona, Real Madrid, Chelsea und der FC Liverpool mit ihm in Verbindung gebracht, doch das Ganze ist eher mit Vorsicht zu genießen. Während es bei Barca fraglich ist, ob der Klub in der finanziellen Lage ist, mehr als 20 Millionen Euro für einen Spieler auf den Tisch zu legen, ist Real mit Flügelspielern aus Südamerika schon gut versorgt.

Blieben noch die Blues und die Reds. "Ich wäre verblüfft, wenn Liverpool ihn haben wollte", erklärt Liverpool-Korrespondent Neil Jones von GOAL. "Mit dem Ganzen sollte man sich nicht zu lange aufhalten", fügt er hinzu.

Wahrscheinlicher ist, dass es für Luis Diaz eher ein finanzkräftiger Klub aus der zweiten Reihe der Top-Namen wird - was auch ein Blick auf die Porto-Bilanz bekräftigt. Denn während Defensivspieler der Portugiesen wie Eder Militao, Danilo, Pepe und Eliaquim Mangala bei Top-Klubs wie Real Madrid und Manchester City untergebracht werden konnten, reichte es für die Porto-Offensiven nur für Klubs wie Monaco (James Rodriguez, Joao Moutinho), Zenit (Hulk), Wolverhampton (Fabio Silva) und Milan (Andre Silva).

Wer am Ende das geforderte Geld für Luis Diaz auf den Tisch legt, dürfte Porto völlig egal sein. Hauptsache, der nächste gute Deal lässt in Portugal wieder mal die Kasse klingeln - und Luis Diaz kann den nächsten Schritt seiner rasanten Entwicklung vom sehr dünnen Jungen zum Weltklassespieler gehen.