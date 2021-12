Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kürt Luis Campos zum Manager des Jahres

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge soll beim Jahresrückblick von "Reif ist live" bei Bild-TV seinen persönlichen Manager des Jahres küren. Dabei fällt seine Wahl auf einen ungewöhnlichen Kandidaten.

Anstatt einen großen und bekannten Manager zu nennen, zauberte Rummenigge den Namen Luis Campos aus dem Hut. "Das ist ein Mann, der in Deutschland weitestgehend unbekannt ist, aber ich verfolge ihn schon seit geraumer Zeit", so der 66-Jährige.

Nach seiner Zeit bei Real Madrid unter Jose Mourinho war Campos bei der AS Monaco (2013-2016) sowie zuletzt beim OSC Lille (2017-2020) federführender Kaderplaner und damit mitverantwortlich für jeweils eine Ligue-1-Meisterschaft jener Klubs.

"In der großen Zeit des AS Monaco hat er Spieler geholt wie Mbappe, Falcao, Fabinho, Martial, Bernardo Silva - alles Spieler, mit denen er damals den AS Monaco zum Meister gemacht hat", erklärte Rummenigge seine Wahl.

Im Anschluss habe Campos "diese Spieler, die er für relativ überschaubares Geld eingekauft hat, für ganz teures Geld an Top-Klubs in Europa verkauft und damit den Klub auch finanziell auf hervorragende Beine gestellt."

Bayern-Hinrundenzeugnisse: Ein Reservist landet auf dem Treppchen © getty 1/47 Die Bayern haben die Hinrunde mit einem fulminanten 4:0 über Wolfsburg standesgemäß beendet. Es war das 26. Pflichtspiel des FCB seit der Sommerpause und der EM, davon gewannen die Bayern sage und schreibe 22. © getty 2/47 Nur dreimal gingen die Münchner als Verlierer vom Platz, dementsprechnd positiv sieht auch der Notendurchschnitt der Bayern-Stars nach der Hinrunde aus. Besonders die Offensive glänzt, der Notenschlechteste ist ein Neuzugang. © imago images 3/47 Ein Spieler muss mindestens zweimal bewertet worden sein. SPOX vergibt keine Noten, wenn ein Spieler nach der 70. Minute eingewechselt wird. Daher fehlen Sven Ulreich, Michael Cuisance, Malik Tillman und Taylor Booth. © getty 4/47 PLATZ 22: MARCEL SABITZER - Durchschnittsnote: 3,62 (8 bewertete Spiele). Folgte seinem Trainer Nagelsmann im Sommer für 15 Millionen Euro von Leipzig nach München und erfüllte die Erwartungen nicht. © imago images 5/47 Zunächst kam Sabitzer nur von der Bank, ehe er ein paar Chancen in der Startelf erhielt. Bei der Pleite gegen Augsburg enttäuschte er maßlos, später fiel er wegen einer Wadenverletzung aus. © getty 6/47 PLATZ 21: MARC ROCA - Durchschnittsnote: 3,60 (5 bewertete Spiele). Verzichtete zugunsten einer Vorbereitung unter Nagelsmann auf eine Olympia-Teilnahme, verletzte sich dann aber und fand lange keinen Anschluss. © getty 7/47 Der Spanier spielte erst dann eine Rolle, als die vier anderen zentralen Mittelfeldspieler ausfielen. Gegen Stuttgart und Wolfsburg zeigte Roca ordentliche Leistungen, für die er von Nagelsmann etwas überschwänglich gefeiert wurde. © getty 8/47 PLATZ 20: TANGUY NIANZOU - Durchschnittsnote: 3,50 (5 bewertete Spiele). In der Vorbereitung bildete er meist das Innenenverteidiger-Pärchen mit Upamecano, fiel dann aber direkt hinter die Spätstarter Hernandez und Süle zurück. © imago images 9/47 "Er hatte in den Trainingseinheiten und Testspielen den einen oder anderen Fehler zu viel drin", mahnte Nagelsmann an - und gab ihm nur vereinzelte Einsatzchancen. © getty 10/47 PLATZ 19: BENJAMIN PAVARD - Durchschnittsnote: 3,44 (17 bewertete Spiele). Wie schon in der vergangenen Saison knüpfte der französische Rechtsverteidiger auch in dieser Hinrunde nicht an seine Triple-Form an. © getty 11/47 Erschwerend hinzu kam, dass er zunächst von einer Sprunggelenksverletzung und dann von einer Rotsperre ausgebremst wurde. Zuletzt immerhin wieder gesetzt. Erklärt regelmäßig, dass er lieber im Zentrum spielt. © getty 12/47 PLATZ 18: OMAR RICHARDS - Durchschnittsnote: 3,30 (5 bewertete Spiele). Kam vom englischen Zweitligisten, was man ihm laut Nagelsmann zunächst auch anmerkte. Das dort praktizierte Kick'n'Rush "strahlt noch ein bisschen ab". © getty 13/47 Bei drei Pflichtspielen stand der Linksverteidiger in der Startelf. Dabei zeigte er zwar ein paar gute Ansätze, mehr aber auch nicht. © getty 14/47 PLATZ 17: DAYOT UPAMECANO - Durchschnittsnote: 3,27 (22 bewertete Spiele). Die Hinrunde war für den aus Leipzig geholten Innenverteidiger eine Achterbahnfahrt. Verheerende Auftritte wie bei den beiden Gastspielen in Gladbach, … © getty 15/47 … gegen Frankfurt oder beim Topspiel in Dortmund wechselten sich mit starken wie gegen Hoffenheim, Leverkusen und zum Hinrundenabschluss gegen Wolfsburg ab. Bisher der Innenverteidiger mit der meisten Einsatzzeit. © getty 16/47 PLATZ 16: JOSIP STANISIC - Durchschnittsnote: 3,25 (8 bewertete Spiele). Wegen der angespannten personellen Lage zum Saisonbeginn rutschte er in Startelf und machte es ordentlich. © imago 17/47 So ordentlich, dass er sogar in die kroatische A-Nationalmannschaft berufen wurde. Wegen einer Corona-Infektion und eines Muskelbündelrisses fehlt er aber mittlerweile seit Wochen. © imago images 18/47 PLATZ 15: BOUNA SARR - Durchschnittsnote: 3,17 (3 bewertete Spiele). Der viel gescholtene Rechtsverteidiger spielte zwar sehr selten, dann aber immerhin durchschnittlich. © getty 19/47 Zwischenzeitlich wurde er aber gar nicht in den Kader berufen, außerdem fehlte er wegen einer Adduktorenverletzung. Würde sich ein Abnehmer finden lassen, dürfte er im Winter wohl gehen. © imago images 20/47 PLATZ 14: LUCAS HERNANDEZ - Durchschnittsnote: 3,16 (19 bewertete Spiele). Unter Flick noch oft verletzt oder als Linksverteidiger eingesetzt, beorderte Nagelsmann den Franzosen auf seine Paradeposition. © getty 21/47 Hernandez leistete sich in der Innenverteidigung weniger klare Fehler als Upamecano und strahlte viel Sicherheit aus. Im Fokus stand er im Herbst, als er gerade noch um eine Haftstrafe in Spanien herum kam. © getty 22/47 PLATZ 12: MANUEL NEUER - Durchschnittsnote: 3,14 (25 bewertete Spiele). Der langjährige Stammkeeper war in den den meisten Spielen zwar relativ beschäftigungslos, … © imago images 23/47 … - wenn er aber gebraucht wurde, dann war er da. Beispielsweise beim 4:0-Sieg in der Champions League bei Benfica Lissabon. © getty 24/47 PLATZ 12: LEON GORETZKA - Durchschnittsnote: 3,14 (18 bewertete Spiele). Auch unter Nagelsmann ist Goretzka unumstrittener Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Sofern er denn zur Verfügung steht, was zuletzt seltener der Fall war. © getty 25/47 Zeitweise fiel Goretzka wegen einer Erkältung aus, zuletzt musste er wegen Hüftproblemen passen. Ausbaufähig auch noch seine Effektivität, bisher kommt er wettbewerbsübergreifend erst auf vier Scorerpunkte. © getty 26/47 PLATZ 11: THOMAS MÜLLER - Durchschnittsnote: 3,10 (25 bewertete Spiele). Tauchte zwar hin und wieder etwas unter, war aber immer gnadenlos effektiv. In 26 Pflichtspielen verzeichnete Müller 25 Scorerpunkte. © getty 27/47 Nach den Abgängen einiger Führungsspieler war er auch als Typ gefragt. In Folge des desaströsen Pokalaus' in Gladbach stellte er sich als einziger und führte seine Mannschaft beim darauffolgenden Spiel bei Union mit vier Scorerpunkten zum Sieg. © getty 28/47 PLATZ 10: NIKLAS SÜLE - Durchschnittsnote: 2,94 (19 bewertete Spiele). Vor allem in der Anfangsphase der Saison avancierte er zum Publikumsliebling. Die Fans feierten den schrankartigen "Sülinho" für seine mutigen Dribblings. © getty 29/47 Neben einigen Einsätzen als Aushilfs-Rechtsverteidiger spielte er meist auf seiner Paradeposition als Innenverteidiger - und zwar äußerst stabil. © getty 30/47 PLATZ 9: LEROY SANE - Durchschnittsnote: 2,88 (25 bewertete Spiele). Nach seiner durchwachsenen Premierensaison und einem von Pfiffen der eigenen Fans begleiteten Saisonbeginn startete Sane in beeindruckender Manier durch. © getty 31/47 Sane spielte zwar Linksaußen, zog von dort aber immer wieder ins Zentrum und machte Platz für Davies. In 26 Pflichtspielen gelangen ihm je elf Tore und Assists. Stark verbessert hat er sich auch in Sachen Defensivverhalten. © getty 32/47 PLATZ 8: ALPHONSO DAVIES - Durchschnittsnote: 2,87 (23 bewertete Spiele). Profitierte von Sanes regelmäßigen Ausflügen ins Zentrum und spielte deshalb bisweilen selbst als Linksaußen. © getty 33/47 Davies befand sich wohl noch nie in seiner Karriere über einen so langen Zeitraum in so starker Form. Seine Dynamik und sein Tempo bereichern das Spiel des FC Bayern. © getty 34/47 PLATZ 7: CORENTIN TOLISSO - Durchschnittsnote: 2,86 (11 bewertete Spiele). Der verletzungsgeplagte französische Mittelfeldspieler avancierte zu einer der positiven Überraschungen der Saison. © getty 35/47 Nachdem er seine Wadenprobleme auskuriert hatte, profitierte er von Kimmichs Corona-bedingten Ausfallzeiten und sammelte viel Spielzeit und dabei viele Pluspunkte. Wird sein im Sommer auslaufender Vertrag nun doch verlängert? © getty 36/47 PLATZ 6: SERGE GNABRY - Durchschnittsnote: 2,80 (20 bewertete Spiele). Der Flügelstürmer erlebte eine merkwürdige Hinrunde. Er startete gut und war auf rechts gesetzt, ehe Coman von seiner Herzoperation zurückkehrte. © getty 37/47 Ohne eine Begründung dafür liefern zu können, setzte Nagelsmann fortan auf Sane und Coman. Gnabry kam nur mehr sporadisch zum Einsatz, musste dann in Quarantäne, ehe er mit fünf Scorerepunkten gegen den VfB ein beeindruckendes Startelf-Comeback feierte. © imago images 38/47 PLATZ 5: JOSHUA KIMMICH - Durchschnittsnote: 2,77 (18 bewertete Spiele): Mit ihm in der Mittelfdeld-Zentrale ist es ein anderes Spiel. Kimmich gehörte auch in der Hinrunde zu den Unersetzlichen beim FC Bayern. © getty 39/47 Umso bitterer, dass er wegen seines Status als Ungeimpfter erst zweimal hintereinander in Quarantäne musste, schließlich selbst an Corona erkrankte. Die Einsicht, dass eine Impfung wohl vieles verhindert hätte, kam spät, aber sie kam. Respekt dafür. © imago images 40/47 PLATZ 4: KINGSLEY COMAN - Durchschnittsnote: 2,75 (14 bewertete Spiele): Drehte nach schwierigem Start und dem kleinen Schock, dass er im September am Herzen operiert werden musste, richtig auf. © getty 41/47 War vor allem im November und Dezember nicht unauffälliger und schlechter als der bärenstarke Sane und lieferte den Bayern viele Argumente, seinen Vertrag zu den von ihm gewünschten, deutlich höheren Konditionen zu verlängern. © imago images 42/47 PLATZ 3: ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - Durchschnittsnote: 2,66 (6 bewertete Spiele): Wurde seiner Rolle vollends gerecht: Spielte selten, aber wenn er spielte, fast immer richtig effektiv und gut. © getty 43/47 Gehört wie Kimmich zum ursprünglichen Quintett der Ungeimpften beim Rekordmeister, erkrankte Ende November recht schwer am Coronavirus und konnte dem Klub nicht mehr helfen. Hat wie Kimmich Infiltrationen in der Lunge, wird aber im Januar zurückerwartet. © imago images 44/47 PLATZ 2: JAMAL MUSIALA - Durchschnittsnote: 2,58 (20 bewertete Spiele): Der Youngster ist Bayerns Fußballer mit den gefühlvollsten Füßen. Nagelsmann brachte den 18-Jährigen sehr oft erst recht spät, fast immer sorgte er dann aber mindestens für Belebung. © getty 45/47 Durfte zuletzt auch auf der Sechs ran und brillierte auch auf der ungewohnten defensiveren Rolle. Ließ sich gerade rechtzeitig noch impfen, weswegen er im Gegensatz zu Kimmich und Co nur ein Spiel quarantänebedingt verpasste. © imago images 46/47 PLATZ 1: ROBERT LEWANDOWSKI - Durchschnittsnote: 2,56 (25 bewertete Spiele): Es gibt nicht genügend Superlative, um Lewandowskis Jahr zu beschreiben. Knackte zuletzt mit seinem 43. Ligatreffer des Jahres auch diesen Uraltrekord Gerd Müllers. © getty 47/47 Dass er beim Ballon d'Or Lionel Messi den Vortritt lassen musste, hat andere Gründe als seine Leistungen.

Rummenigge von Luis Campos beeindruckt

Auch bei Lille, wo der Portugiese bis zum Dezember 2020 als Sportdirektor aktiv war, habe er bleibende Spuren hinterlassen. "Dort hat er Renato Sanches, Yilmaz, Fonte, Osimhen, der bei Wolfsburg vielleicht noch bekannt ist, geholt und diese ein gehöriges Stück nach vorne gebracht und dann zum Teil auch verkauft."

Dabei sieht Campos seine Stationen offenbar als einzelne Projekte mit einem klaren Ziel an. "Was auffällt bei ihm: Er bleibt nie lange bei einem Verein. Er ist bei Lille ja auch im Dezember 2020 zurückgetreten, da gab es einen Besitzer-Wechsel, und mit dem neuen Besitzer hatte er wohl kein gutes Verhältnis mehr", so Rummenigge.