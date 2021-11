Jude Bellingham im England-Kader - Jadon Sancho nicht nominiert

Jude Bellingham von Borussia Dortmund steht im Kader der englischen Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Jadon Sancho von Manchester United fehlt dagegen.

Trainer Gareth Southgate berief den 18-jährigen Bellingham am Donnerstag in das 25-köpfige Aufgebot des EM-Zweiten, der in Wembley gegen Albanien (12. November) und in Serravalle gegen San Marino (15. November) spielt.

Sancho, der seit seinem Wechsel von Dortmund auf die Insel bei den Red Devils erst in wettbewerbsübergreifend fünf Partien von Beginn an auf dem Feld stand und noch ohne jede Torbeteiligung ist, wurde nicht eingeladen.

Vor dem letzten Doppel-Spieltag führt der Weltmeister von 1966 die europäische Qualifikationsgruppe I mit 20 Punkten vor Polen (17) und Albanien (15) an.