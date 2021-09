Ex-Hoffenheimer Ba beendet Karriere

Der frühere Hoffenheimer Stürmer Demba Ba hat seine aktive Fußball-Karriere beendet. Das teilte der ehemalige senegalesische Nationalspieler auf Twitter mit. Der 36-Jährige war zuletzt vereinslos.

"Mit einem von Dankbarkeit erfüllten Herzen gebe ich das Ende meiner Spielerkarriere bekannt. Was für eine wunderbare Reise das war. Neben all dem Schweiß und den Tränen, die ich vergossen habe, hat der Fußball mir so viele schöne Gefühle beschert", schrieb Demba Ba.

Ba bestritt insgesamt 439 Profispiele in seiner Karriere, dabei erzielte er 193 Treffer.

Die meisten Spiele seiner aktiven Laufbahn absolvierte er zwischen 2007 und 2011 im Kraichgau, wo er der TSG Hoffenheim mit 40 Toren in 106 Spielen unter anderem zum Bundesliga-Aufstieg verhalf.