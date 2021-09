EM 2004: Kino-Doku "King Otto" über Rehhagels EM-Triumph mit Griechenland

Der EM-Triumph der deutschen Trainer-Legende Otto Rehhagel 2004 in Portugal mit Griechenlands Fußball-Nationalmannschaft lebt auf der Leinwand noch einmal auf. 17 Jahre nach dem Titelcoup von "Rehakles" mit den für chancenlos gehaltenen Hellenen zeichnet die Kino-Dokumentation "King Otto" den Weg der krassen Außenseiter auf Europas Thron nach.

Die Deutschland-Premiere des Films findet am 10. November in Rehhagels Heimatstadt Essen in Anwesenheit des inzwischen 83 Jahre alten Erfolgscoaches statt.

Rehhagel und die Griechen hatten 2004 durch ihren EM-Titelgewinn für eine der größten Sensationen in der Geschichte internationaler Fußball-Großereignisse gesorgt. Gut drei Jahre nach seinem Amtsantritt in Hellas führte der Coach seine Mannschaft nach einem auch schon überraschenden Erfolgszug durch das EM-Turnier im Finale zu einem noch immer nahezu völlig unerwarteten 1:0-Sieg gegen den favorisierten Gastgeber Portugal mit Superstar Luis Figo und dem jungen Cristiano Ronaldo.

Die Auftritte der Griechen im gesamten Turnierverlauf waren von Rehhagels bevorzugter Defensivstrategie mit konsequenter Manndeckung geprägt. Sieben Treffer in sechs Spielen reichten Griechenland zum großen Wurf.

In der deutschen Öffentlichkeit erhielt Rehhagel im EM-Verlauf in Anlehnung an den griechischen Helden Herakles den Spitznamen "Rehakles". Außerdem tauchte zu der Zeit in den Medien sein früherer Spitzname "König Otto" wieder häufiger auf und sollte an Otto von Bayern als ersten Herrscher Griechenlands erinnern.

Fußball-Wunder 2004: Als Griechenland sensationell Europameister wurde © getty 1/15 Man kann es eigentlich immer noch nicht glauben: 2004 gewann der krasse Außenseiter Griechenland den EM-Titel in Portugal. Einer der Helden von damals wird am 3. Januar 2021 45 Jahre alt: Angelos Basinas spielte im Finale eine entscheidende Rolle. © getty 2/15 Tor - ANTONIOS NIKOPOLIDIS (Panathinaikos Athen). Der "George Clooney" der Torhüter kassierte in der K.o.-Runde der EM keinen einzigen Treffer. Wechselte nach der EM zu Olympiakos und arbeitete später unter anderem als U21-Nationalcoach der Griechen. © getty 3/15 Abwehr - GEORGIOS SEITARIDIS (Panathinaikos Athen). Spielte nach der EM für den FC Porto, Dynamo Moskau und Atletico Madrid. © getty 4/15 TRAIANOS DELLAS (AS Rom). Er war das Herzstück von Rehhagels Bollwerk, spielte als Libero und wurde aufgrund seiner Größe von 1,96 Meter als "Koloss von Rhodos" bekannt. Später unter anderem Trainer von AEK und Atromitos Athen. © getty 5/15 MICHALIS KAPSIS (AEK Athen). Spielte nach der EM für Bordeaux, Olympiakos und Nikosia. © getty 6/15 PANAGIOTIS FYSSAS (Benfica Lissabon). Ihn zog es 2005 nach Schottland zu Heart of Midlothian und später zu Panathinaikos. Später war Fyssas Sportdirektor der griechischen Nationalmannschaft und bei Panathinaikos. © getty 7/15 Mittelfeld - ANGELOS BASINAS (Panathinaikos Athen). Er bereitete das einzige Tor im Finale vor. Kickte später für Mallorca, AEK, Portsmouth und Arles-Avignon. © getty 8/15 KONSTANTINOS KATSOURANIS (AEK Athen). Spielte sogar bei der WM 2014 noch für Griechenland, ehe er ein Jahr später die Schuhe an den Nagel hing. © getty 9/15 THEODOROS ZAGORAKIS (AEK Athen). Er war der wohl wichtigste Mann von „König Otto“. Er hielt als Kapitän die Truppe zusammen, wurde nach seiner aktiven Karriere Präsident von PAOK und zog sogar ins Europäische Parlament ein. © getty 10/15 Sturm - STELIOS GIANNAKOPOULOS (Bolton Wanderers). Da Karagounis im Finale gesperrt war, durfte Giannakopoulos ran. Wurde später TV-Experte, Präsident der Spielervereinigung in Griechenland und Trainer. © getty 11/15 ZISIS VRYZAS (AC Florenz). War einer der absoluten Publikumslieblinge. Schnürte neben Florenz noch für Celta Vigo und den FC Turin die Schuhe. Später wurde er Co-Trainer der griechischen Nationalelf. © getty 12/15 ANGELOS CHARISTEAS (SV Werder Bremen). Charisteas erzielte im Endspiel per Kopf den Siegtreffer. Danach begann ein nomadenhaftes Leben, denn es folgten Stationen wie Ajax, Feyenoord, Nürnberg, Leverkusen, Arles-Avignon, Schalke, Panetolikos und Al Nasr. © getty 13/15 STYLIANOS VENETIDIS (M.), kam in der 76. Minute für Giannakopoulos. Der sehr talentierte Rechtsverteidiger erlebte seine erfolgreichste Zeit auf Vereinsebene bei Olympiacos, mit denen er vier Meisterschaften gewann und zwei Pokalsiege holte. © getty 14/15 DIMITROS PAPADOPOULOS, kam in der 81. Minute für Vryzas. Er war bei der EM 2004 der jüngste Spieler im Kader der Griechen. Der damals 22-Jährige hatte gerade erst mit Panathinaikos das Double geholt, ehe er von Rehhagel mit zur EM genommen wurde. © getty 15/15 GIORGOS KARAGOUNIS: Ein wichitger Bestandteil des Erfolgs war auch der Legionär von Inter Mailand, der das erste Turniertor im Eröffnungsspiel erzielte, das Finale allerdings mit einer Gelbsperre verpasste.

Rehhagel erreichte durch den EM-Triumph den Höhepunkt seiner Trainer-Laufbahn. International hatte der ehemalige Profi-Spieler zuvor lediglich mit Werder Bremen 1992 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Außerdem holte Rehhagel mit den Hanseaten zweimal und später noch einmal mit dem 1. FC Kaiserslautern die deutsche Meisterschaft. Im DFB-Pokal feierte Rehhagel einmal mit Fortuna Düsseldorf und wiederum zweimal mit Bremen Triumphe.