Louis van Gaal pöbelt gegen Journalisten: "Du hast keine Ahnung"

Louis van Gaal, Nationaltrainer der Niederlande, hat einen Journalisten auf einer Pressekonferenz in die Schranken verwiesen. Sein Nebensitzer Memphis Depay quittierte van Gaals Attacke mit einem Schmunzeln.

Der Journalist war auf der PK vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei der Meinung, van Gaal würde "defensiven Fußball wie Liverpool und Chelsea" spielen, weil er meist auf ein 5-3-2- bzw. 5-2-3-System setze.

Das ließ van Gaal nicht auf sich sitzen und antwortete: "Schauen Sie sich die anderen Ergebnisse an. Schauen Sie sich Italien an, sie sind Europameister und haben nun zweimal unentschieden gespielt. Es ist nicht immer so leicht."

Dann nahm der 70-Jährigen direkten Bezug auf Chelsea und Liverpool und fragte den Pressevertreter: "Ist das defensiver Fußball in deinen Augen?" Dessen Replik lautete: "Das ist es, was Chelsea spielt."

Daraufhin platzte van Gaal der Kragen: "Du hast keine Ahnung. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du bist nur ein Journalist. Du willst deine Vision verbreiten, aber du hast keine Vision. Du hast eine Vision für eine Zeitung, fantastisch. Du erregst Aufmerksamkeit und so. Aber mit einem 5-3-2 oder einem 5-2-3 kannst du unglaublich gut angreifen. Chelsea zeigt es jedes Mal in unterschiedlichen Variationen. Und ich ziehe meinen Hut vor Thomas Tuchel."

Memphis Depay saß derweil auf dem Podium neben seinem Coach und lauschte dem Verbalangriff sichtlich amüsiert. Depay grinste breit und trank einen Schluck aus seinem Getränk, beteiligte sich aber nicht an der Diskussion.