Grealish-Berater Jonathan Barnett fordert: "Transfermarkt sollte komplettes Jahr geöffnet sein"

Jonathan Barnett, unter anderem Berater von Jack Grealish, hat sich im Interview mit der Bild für eine Transfermarkt-Revolution stark gemacht. Vereine sollen das komplette Jahr über die Möglichkeit haben, Spieler zu verpflichten.

Ex-Arsenal-Trainer hatte sich zuletzt dafür stark gemacht, dass das Sommer-Transferfenster noch vor dem Start aller Top-Ligen schließen sollte. Dem widersprach Barnett vehement: "Arsene liegt falsch. Ich bin mit diesen Fenstern nicht einverstanden. Ich finde, Transfers sollten das ganze Jahr über ununterbrochen möglich sein."

In England habe sich der frühere Transferschluss nicht bewährt und "jede Menge Probleme gemacht. Es sollte nicht nur zwei Fenster geben, in denen alles in Eile abgewickelt wird und die Klubs keine Zeit haben, um sich zu organisieren. Und das Wichtigste: 365 Tage Transfermarkt würden den Fußball für die Fans spannender machen."

Die aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt findet Barnett nicht besorgniserregend. "Vielleicht war es gegen Ende hin der spannendste, den ich erlebt habe. Verrückt aber überhaupt nicht", sagte er. Nach den Wechseln von Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und den hohen Ablösesummen bei Romelu Lukaku (115 Millionen Euro) sowie Barnett-Klient Grealish (117,5 Millionen Euro) hatte es auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie zahlreiche kritische Stimmen gegeben.

Für Barnett sei es hingegen "ein vorsichtigeres Transfer-Fenster" gewesen. "Es gab nicht so viele Deals. Die, die abgeschlossen wurden, waren aber besser geplant und professioneller. Das hat sich darin geäußert, dass die Spieler mit Top-Beratern ihre Wechsel über die Bühne gebracht bekommen haben, die Spieler, die sich von ihrer Mama oder anderen Familienmitgliedern beraten lassen, dagegen oft nicht", erklärte er.

Klubs mit den höchsten Transferausgaben der letzten zehn Jahre © getty 1/41 Den vergangenen Transfersommer wird die Fußballwelt wohl für eine lange Zeit nicht mehr vergessen. Doch wie sah das in den vergangenen zehn Jahren aus? SPOX zeigt euch die Teams, die in den vergangenen zehn Jahren am meisten Geld investierten. © getty 2/41 PLATZ 20 | FC Sevilla | 661 Millionen Euro | 233 Zugänge © getty 3/41 Rekordtransfer der Spanier war Außenstürmer Rony Lopes 2019 für 25 Mio. Euro. Über die Jahre investierte Sevilla sehr viel in die Offensive. Innenverteidiger Kounde (25 Mio.) steht allein neben Transfers wie Muriel (24,5), Promes (21) oder Correa (18,2). © getty 4/41 PLATZ 19 | FC Everton | 736 Millionen Euro | 198 Zugänge © getty 5/41 Die Toffees investierten in den vergangenen zehn Jahren sehr viel Geld, allzu große Erfolge feierten sie jedoch nicht. Romelu Lukaku (35 Mio.) und Richarlison (39 Mio.) sind die Luxusstürmer, teuerster Einkauf war aber Gylfi Sugurdsson 2017 (49 Mio.). © getty 6/41 PLATZ 18 | Borussia Dortmund | 757 Millionen Euro | 135 Zugänge © getty 7/41 Dortmunds teuerster Neuzugang Ousmane Dembele (35 Mio.) entwickelte sich zu einem richtig guten Geschäft als man ihn ein Jahr später für 135 Mio. Euro verkaufte. Für Hummels, Malen und Schürrle griff man mit 30 Mio. Euro ähnlich tief in die Tasche. © getty 8/41 PLATZ 17 | FC Bayern München | 784 Millionen Euro | 108 Zugänge © getty 9/41 Teuerster Bayern-Zugang bleibt Lucas Hernandez, der 2019 für 80 Mio. Euro von Atletico kam. Aber auch zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts investierten sie zum Beispiel in Manuel Neuer (30 Mio.) oder oder Javi Martinez (40 Mio.). © getty 10/41 PLATZ 16 | SSC Neapel | 814 Millionen Euro | 407 Zugänge © getty 11/41 Die Italiener machten im vergangenen Jahr mit 80-Millionen-Stürmer Victor Osimhen auf sich aufmerksam. Ähnlich berühmt war ihre Verpflichtung von Gonzalo Higuain 2013 für knapp 40 Millionen Euro. © getty 12/41 PLATZ 15 | Tottenham Hotspur | 857 Millionen Euro | 193 Zugänge © getty 13/41 In diesem Jahr hielten sich die Londoner im Vergleich zu ihren Rivalen zurück. Mit Bryan Gil (25 Mio.) und Emerson (25) verpflichtete man zwei junge Spieler mit Potenzial. Teuerster Transfer aller Zeiten bleibt also Tanguy Ndombele für 60 Mio. Euro. © getty 14/41 PLATZ 14 | AC Mailand | 921 Millionen Euro | 436 Zugänge © getty 15/41 Wer erinnert sich von euch noch an Ibras 24-Mio-Deal 2011? In der Folge griff Milan mehrmals tief ins Portemonnaie und holte von jenem Geld u.a. Leonardo Bonucci (42 Mio.), Lucas Paqueta (38 Mio.) oder auch Andre Silva (38 Mio.), der heute für RB stürmt. © getty 16/41 PLATZ 13 | AS Monaco | 952 Millionen Euro | 328 Zugänge © getty 17/41 Anfang und Mitte der 2010er Jahre galten die Monegassen als Juwelenschmiede. Über die Jahre investierten sie das gewonnene Geld aber auch großzügig in gestandene Spieler wie Radamel Falcao (43 Mio.), Wissam Ben Yedder (40) oder Gelson Martins (30). © getty 18/41 PLATZ 12 | AS Rom | 1,01 Milliarden Euro | 506 Zugänge © getty 19/41 Den letzten großen Erfolg feierten die Römer 2008 im Pokal, seitdem wartet man in der Hauptstadt Italiens auf einen Triumph und investierte viel Geld: Patrick Schick (42 Mio.), Tammy Abraham (40) oder Leonardo Spinazzola (29,5) seien etwa genannt. © getty 20/41 PLATZ 11 | Inter Mailand | 1,03 Milliarden Euro | 554 Zugänge © getty 21/41 Ähnlich wie der Stadtrivale bezahlt Inter gern gutes Geld für gute Spieler. Romelu Lukaku (74 Mio.) oder auch Achraf Hakimi (43) gehören zu den Weltbesten auf ihrer Position und brachten Pokale nach Mailand. Zuletzt holten sie den Scudetto nach Hause. © getty 22/41 PLATZ 10 | FC Liverpool | 1,04 Milliarden Euro | 202 Zugänge © getty 23/41 In diesem Sommer wilderten die Reds bei RB Leipzig und holten nach Naby Keita (60 Mio.) auch Ibrahima Konate für 40 Mio. Euro nach England. Rekordtransfer ist weiterhin Virgil van Dijk, der vor vier Jahren für knapp 85 Mio. Euro aus Southampton kam. © getty 24/41 PLATZ 9 | FC Arsenal | 1,07 Milliarden Euro | 199 Zugänge © getty 25/41 Vor allem in diesem Sommer machten die Gunners mit teuren Transfers auf sich aufmerksam. White (58,5 Mio.), Ödegard (35. Mio), Ramsdale (28 Mio.) und Tomiyasu (18,6 Mio.) wechselten nach London, der große Erfolg bleibt seit der Ära Wenger aber aus. © getty 26/41 PLATZ 8 | Real Madrid | 1,10 Milliarden Euro | 133 Zugänge © getty 27/41 Anders als man denken würde, hat Real Madrid in den vergangenen zehn Jahren "nur" das achtmeiste Geld ausgegeben. Rekordverdächtig waren die Deals mit Eden Hazard (115 Mio.) und Gareth Bale (101 Mio.). Und vielleicht kommt mit Mbappe ja der nächste. © getty 28/41 PLATZ 7 | Atletico Madrid | 1,14 Milliarden Euro | 218 Zugänge © getty 29/41 Auch die andere Madrider Mannschaft aus Spaniens Oberklasse hat in den vergangenen Jahren über eine Milliarde Euro ausgegeben. Joao Felix (127 Mio.) ist wohl der namhafteste in dieser Reihe. © getty 30/41 PLATZ 6 | Paris Saint-Germain | 1,40 Milliarden Euro | 178 Zugänge © getty 31/41 Den ersten ganz großen Transfer leistete sich PSG mit Javier Pastore (42 Mio.), später wurden die Transfers immer teurer: Neymar (222 Mio.), Mbappe (145.Mio) und Cavani (64,5 Mio) stehen ganz oben in der Liste. © getty 32/41 PLATZ 5 | Juventus Turin | 1,45 Milliarden Euro | 533 Zugänge © getty 33/41 Die Dominanz des italienischen Serienmeisters wurde erst in diesem Sommer gebrochen, auf dem Transfermarkt bleibt Juve jedoch Italiens Topmannschaft. Cristiano Ronaldo (117 Mio.) und Gonzalo Higuain (90 Mio.) sind Juves Rekordmänner. © getty 34/41 PLATZ 4 | FC Barcelona | 1,48 Milliarden Euro | 152 Zugänge © getty 35/41 Allein sechs Zugänge jenseits der 80 Millionen Euro leisteten sich die Katalanen im vergangenen Jahrzehnt, Barca gehörte dafür aber in dieser Zeit auch zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Fünf spanische Meistertitel, sechs Pokaltitel und ein CL-Titel. © getty 36/41 PLATZ 3 | Manchester United | 1,49 Milliarden Euro | 168 Zugänge © getty 37/41 Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson hat United sehr viel Geld ausgegeben, um an die großen Erfolge von früher anzuknüpfen. Rekordzugang war Paul Pogba, der 2016 für 103 Millionen Euro von Juventus Turin nach Manchester kam. © getty 38/41 PLATZ 2 | FC Chelsea | 1,59 Milliarden Euro | 346 Zugänge © getty 39/41 Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch kaufte sich 2003 in Londons Hauptstadt ein und investiert bis heute unfassbare Summen in das Fußballunternehmen. Der wohl berühmteste Transfer war der von Romelu Lukaku in diesem Sommer für 115 Millionen Euro. © getty 40/41 PLATZ 1 | Manchester City | 1,64 Milliarden Euro | 267 Zugänge © getty 41/41 Wohl kaum ein anderer Fußballklub der Welt steht für derart hohe Investitionen wie Manchester City. Grealish (117 Mio.), De Bruyne (76 Mio.), Dias (68 Mio.) oder auch Mahrez (67,8 Mio.) gehören zu den Besten der Welt, nur der CL-Tite fehlt eben noch.

Barnett: PL-Transfers? "Was ist daran verrückt?"

Die Coronakrise hätte allerdings dafür gesorgt, dass keine "Mittelklasse-Spieler" verpflichtet wurden. "Sie wollten nur die Besten. Es war der Transfer-Sommer der Top-Transfers wie Grealish oder Ronaldo. Qualität über Quantität", sagte der 71-Jährige und führte aus: "Natürlich war der Markt in jedem Land anders. Die Premier League hatte einiges Geld, Italien und Deutschland eher nicht. Die Vereine mussten viel berücksichtigen, wegen ihrer schwierigen finanziellen Situation sehr vorsichtig sein. Und ich denke, sie haben das sehr gut gemacht."

Besonders der englische Markt wurde kritisiert, nachdem die Premier-League-Klubs 1,34 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben hatten. Barnett stellte klar: "Was ist daran verrückt? Die Premier League hat dieses Geld, weil dort die besten Teams spielen, was wiederum große TV-Gelder bringt. Wenn man keine Stars und somit auch nicht den besten Fußball aufm Platz hat, bekommt man solche Gelder eben nicht."

Deshalb gelte der englische Fußball auch als attraktiv. Der "Erfolg für die Investoren ist offensichtlich und bewiesen", sagte Barnett und schob nach: "Fußball ist der größte Sport der Welt, wird mehr geguckt als alles andere rund um den Globus. Die Fans wollen die Besten sehen und die Sponsoren wollen die Besten sponsern. Wer das bieten kann, kann das entsprechende Geld generieren. Das ist nur natürlich."

Barnett: Bundesliga sollte 50+1-Regel kippen

Deshalb sollte die Bundesliga auch die 50+1-Regel aufheben, merkte Barnett an. "Sie sollten an einem wetteifernden Markt teilnehmen, um auf dem Feld konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Regel ist alt und wirkt sich auf den Standard des deutschen Fußballs aus", sagte er. So sei auch die Dominanz des FC Bayern München zu erklären.

"Glauben Sie, die Fans wollen so etwas sehen? Oder meinen Sie, sie würden gerne sehen, wie andere Teams Bayern herausfordern? Die Bundesliga würde so mehr Fans und Sponsoren und damit auch mehr TV-Gelder bekommen. Der Beweis: Wo auch immer man auf der Welt über Fußball spricht - es wird aktuell nur über die Premier League gesprochen. Dort haben sie sechs Teams, die möglicherweise in jedem anderen Land die Liga gewinnen würden", führte Barnett aus.

Er glaubt, dass die spanische Liga die Schwierigkeiten der Pandemie überwinden wird. "Bei der Bundesliga bin ich mir da wegen ihrer Regeln nicht sicher. Das ist und wird für den deutschen Fußball ein Problem sein. Vor ein paar Jahren, insbesondere als die deutsche Nationalelf stark war, wollten viele Spieler in die Bundesliga. Heute dagegen wollen die meisten Deutschen in der Premier League spielen", sagte er.

© getty Wird von Barnett vertreten: Jack Grealish.

Barnett: Leih-Transfers "eine Chance"

Dass sich einige Top-Vereine mit Leih-Deals, wie zum Beispiel Atletico Madrid mit Antoine Griezmann, verstärkt haben, sei indes "kein Trick, sondern eine Chance", denn: "Viele große Klubs konnten es sich nicht leisten, die Spieler, die sie wollten, zu kaufen. Aber sie konnten sie eben per Leihe holen. Das war dieses Jahr ein großer Unterschied", erklärte Barnett.

Große Transfers wie von Grealish (zu Manchester City) seien zudem "bei weitem härter". Wechsel in dieser Größenordnung würden viel Vorbereitung benötigen. "Und es ist wichtig, nicht die Zeit der wichtigsten Männer dieser Branche zu verschwenden. Leider kann ich nicht weiter ins Detail gehen, was solche Transfers angeht", sagte Barnett.

Transfers am Deadline Day seien kein Zufall. "So etwas passiert oft, weil Plan A nicht funktioniert und es eben Zeit braucht, einen guten Plan B auszuarbeiten", erklärte er.

Der Wechsel von Eduardo Camavinga, den Barnett ebenfalls vertritt, sei allerdings kein Plan B gewesen: "Ganz und gar nicht! Es mag so scheinen, als wäre es für Real eine Last-Second-Option gewesen, aber so war es nicht. Eduardo hatte noch ein Jahr Vertrag in Rennes und daher keine Eile. Als Real um die Ecke kam, war das jedoch eine Chance, die er nicht ablehnen konnte."

Der 18-Jährige war kurz vor Ende des Transferfensters für 31 Millionen Euro von Stade Rennes zu Real Madrid gewechselt.

