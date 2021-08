Union in Conference-League-Play-offs gegen Kuopio

Union Berlin trifft in den Play-offs der neuen Conference League auf den finnischen Vertreter Kuopio PS. Die Skandinavier setzten sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen FK Astana nach einem 1:1-Hinspielremis auf eigenem Platz im entscheiden Rückspiel in Kasachstan nach einer Aufholjagd mit 4:3 (0:2) durch.

Berlins Spiele gegen Kuopio um einen Platz in der Gruppenphase des dritten Europacup-Wettbewerbs neben Champions League und Europa League finden am 19. und 26. August (beide Donnerstag) statt. Ihr Heimspiel werden die Köpenicker im Berliner Olympiastadion absolvieren, da das Stadion An der Alten Försterei mit seiner Kapazität von 22.012 Zuschauern derzeit nicht der Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) entspricht.

Union, das erst seit zwei Jahren in der Bundesliga spielt, hatte sich in der vergangenen Saison in der deutschen Eliteklasse als Tabellensiebter überraschend für den neuen UEFA-Wettbewerb qualifiziert. Nach der Play-off-Runde kämpfen in der Gruppenphase der Conference League 32 Mannschaften um das Weiterkommen. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.