Financial Fairplay vor dem Aus? UEFA plant wohl Salary Cap

Das Financial Fairplay der UEFA steht offenbar vor dem Aus. Wie die englische Times berichtet, soll künftig eine Gehaltsobergrenze für die Klubs kommen.

Somit sollen die Vereine nur noch 70 Prozent ihrer Einkünfte für Spielergehälter verwenden können. Eine Regelung, die derzeit in der spanischen Liga gilt. Eine genaue Zahl stehe jedoch noch nicht fest.

Mit der Zahlung einer "Luxussteuer" könne die Salary Cap aber überschritten werden, heißt es weiter. Dieses Geld soll dann an Klubs umverteilt werden, die sich an die Regeln halten.

Dem Bericht zufolge soll es weiter zu Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus dem Wettbewerb kommen, wenn Klubs dauerhaft mehr Geld ausgeben, als die Regeln vorsehen.

Die Regelung soll ab 2022 für zunächst drei Jahre gelten. Beim 2010 eingeführten Financial Fairplay durfte in den jeweils drei zurückliegenden Jahren ein Minus von 30 Millionen Euro erwirtschaftet werden, dieses konnte allerdings durch externe Geldgeber ausgeglichen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zuletzt aber zu Lockerungen.

Deutsche abgeschlagen, Top 10 ohne Hakimi: So viel verdienen die PSG-Stars © getty 1/25 Lionel Messi hat sich dem hochdotierten Team von PSG angeschlossen und ist entsprechend auch im Gehaltsgefüge ganz oben eingestiegen. Aber reicht es für den Spitzenplatz? Und wo landen die Deutschen? Wir zeigen das Gehalts-Ranking (Quelle: Marca). © getty 2/25 Platz 24: COLIN DAGBA - rund 1,4 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 3/25 Platz 23: PABLO SARABIA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 4/25 Platz 23: RAFINHA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 5/25 Platz 23: LAYVIN KURZAWA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 6/25 Platz 23: THILO KEHRER - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 7/25 Platz 23: ABDOU DIALLO - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 8/25 Platz 23: JUAN BERNAT - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 9/25 Platz 17: IDRISSA GUEYE - 7 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 10/25 Platz 16: JULIAN DRAXLER - 7,6 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 11/25 Platz 15: LEANDRO PAREDES - 8,5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 12/25 Platz 15: ANDER HERRERA - 8,5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 13/25 Platz 13: GEORGINIO WIJINALDUM - 9,8 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 14/25 Platz 13: ACHRAF HAKIMI - 9,8 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 15/25 Platz 11: KEYLOR NAVAS - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 16/25 Platz 11: MARQUINHOS - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 17/25 Platz 11: PRESNEL KIMPEMBE - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 18/25 Platz 11: MAURO ICARDI - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 19/25 Platz 7: ANGEL DI MARIA - rund 14 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 20/25 Platz 6: MARCO VERRATTI - rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 21/25 Platz 5: SERGIO RAMOS - rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 22/25 Platz 5: GIANLUIGI DONNARUMMA - rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 23/25 Platz 3: KYLIAN MBAPPE - 25 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 24/25 Platz 2: NEYMAR - 36 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 25/25 Platz 1: LIONEL MESSI - rund 40 Millionen Euro Jahresgehalt

PSG-Boss: Messi? "Ja, wir können ihn verpflichten"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte bereits vor der EM entsprechende Regeländerungen angekündigt: "Ich denke, wir müssen es dieses Jahr tun", sagte er. Ziel sei es, die Kluft zwischen den großen und kleinen Klubs zumindest teilweise zu schließen. "Ich glaube nicht, dass wir diese Lücke vollständig schließen oder auch nur verkleinern können. Aber wir können ihr Wachstum zumindest ein wenig verlangsamen", erklärte er weiter.

Kritik am Financial Fairplay war jüngst im Zuge des Wechsels von Lionel Messi laut geworden, der neben 41 Milionen Euro netto (L'Equipe) pro Jahr auch noch ein Handgeld von 40 Millionen Euro kassiert haben soll. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi machte deutlich: "Für uns ist es klar, dass wir Financial Fairplay einhalten wollen. Wir haben als erstes auf unsere Zahlen geschaut und geprüft, ob das möglich ist. Wir haben gesehen: Ja, wir können ihn verpflichten."

Am Mittwoch hatte sich der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in der Sport Bild für strengere Finanzkontrollen ausgesprochen. "Es existiert bereits in Form von Financial Fair Play. Es muss nur angepasst und stringenter eingesetzt und eingefordert werden."