FC Bayern München: FCB-Leihgabe Joshua Zirkzee schießt RSC Anderlecht mit Doppelpack zum Sieg

Joshua Zirkzee hat mit einem Doppelpack den RSC Anderlecht zum 3:1-Sieg gegen Cercle Brügge geführt. Die Leihgabe des FC Bayern traf in der 13. und 29. Minute, nachdem Anderlecht früh in Rückstand ging (1. Minute).

Für Anderlecht war es der zweite Sieg in Folge in der belgischen Jupiler Pro League. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Trainer Vincent Kompany mit 3:0 gegen RFC Seraing, nachdem man aus den ersten beiden Saisonspielen nur einen Punkt geholt hatte.

Für Zirkzee war es der zweite Startelf-Einsatz im Dress der Belgier. Der 20-jährige Niederländer ist noch bis Ende der Spielzeit vom FCB zu den Violett-Weißen ausgeliehen.

Der Stürmer soll bei Anderlecht Spielpraxis sammeln. Die vorangegangene Leihe in der vergangenen Saison zur AC Parma war wenig erfolgreich. Verletzungen setzten Zirkzee zumeist außer Gefecht. Zudem stieg er mit den Klub aus der Serie A am Ende ab.