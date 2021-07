Lionel Messi greift nach seinem ersten Titel mit der Nationalmannschaft. Brasilien steht Argentinien beim Finale der Copa America gegenüber. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

In Südamerika läuft parallel zur EM 2021 die Copa America. Argentinien und Brasilien sind in das Finale eingezogen. Dort stehen sich also die beiden Superstars Lionel Messi und Neymar gegenüber.

Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Spiele aus deutscher Sicht erst in der Nacht. Das Endspiel steigt dabei am Sonntag, 11. Juli, um 2 Uhr. Gespielt wird im Maracana in Rio de Janeiro.

Brasilien hatte sich nach mehreren Querelen bereit erklärt, als Austragungsort zu fungieren. Zuvor hatten Argentinien und Kolumbien als Spielorte abgesagt.

Im Folgenden erklären wir Euch, wer das Finale der Copa America zwischen Argentinien und Brasilien live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt.

© getty Lionel Messi steht mit Argentinien im Finale der Copa America.

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im TV und Live-Stream?

Das Duell der beiden Erzrivalen wird in Deutschland zu sehen sein. Eine kostenfreie Übertragung von Argentinien gegen Brasilien gibt es jedoch nicht.

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im TV?

Denn kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte an der Copa America gesichert. Weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch ein Privatsender hat das Turnier im Programm. Stattdessen überträgt Sportdigital Argentinien gegen Brasilien live im Pay-TV.

Der Sender ist über Satellit über DVB-C und DVB-S2 empfangbar. Außerdem könnt Ihr das Spiel über IPTV sehen.

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im Live-Stream?

Über euren Browser ist Sportdigital nämlich auch als Live-Stream abrufbar. Auf der Webseite der Plattform den Stream zum Endspiel der Copa America. Hier geht es zum Live-Stream der Partie Argentinien vs. Brasilien.

Um auf den Live-Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr ebenfalls ein Abonnement. Dabei gibt es mehrere Optionen, das 24-Stunden-Ticket kostet beispielsweise 2,99 Euro. Ein Monats-Abo liegt bei 4,99 Euro, ein Jahres-Abo bei 44,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Copa America

Runde: Finale

Finale Datum: 11. Juli 2021

Uhrzeit: 2 Uhr

2 Uhr Ort: Maracana (Rio de Janeiro)

Maracana (Rio de Janeiro) Übertragung: Sportdigital

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im TV und Live-Stream? - Vorschau

Das "Finale der Welt" steigt am Samstag im Maracana, keinesfalls einen Tag später bei der EM im Wembley-Stadion. Großspurig kündet Argentiniens Fußballmagazin Ole das Gran Final der Copa America gegen Gastgeber Brasilien an. Weil es der wohl letzte realistische Versuch Lionel Messis ist, einen großen Titel mit den Gauchos zu gewinnen.

Nach einjährigem Aufschub wegen Covid-19, mit überstürzter Verlegung nach Brasilien 13 Tage vor Anpfiff, anfangs politisiert von der Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro und heftig kritisiert daheim und im Ausland, wegen der kontinental noch wütenden Corona-Pandemie fan- und stimmunglos, bekommt die Südamerika-Meisterschaft in der Nacht zum Sonntag (2 Uhr MESZ) ihr Traumfinale.

Kann Argentinien, zuletzt Triumphator bei der WM 1986 und Copa America 1993, nach 28 Jahren wieder einen wichtigen Pokal gewinnen? Kann Messi, sechs Mal Weltfußballer, Champions-League-Sieger, nationaler Meister und Pokalsieger mit dem FC Barcelona, nun mit 34 Jahren nach der U20-WM 2005 und Olympiagold 2008 endlich auch auf großer Bühne im weißen Trikot mit den himmelsblauen Streifen jubeln?

In seiner Heimatstadt Rosario prangt seit wenigen Tagen eine überdimensionale Hommage an einer Hauswand - mit der Aufschrift: "Aus einer anderen Galaxie und aus meinem Viertel." Mit vier Treffern und fünf Vorlagen, also an 80 Prozent der Turniertore Argentiniens beteiligt, feierte der "Außerirdische" nach dem Elfmeterdrama im Halbfinale gegen Kolumbien wie einer aus dem Volk - tanzend, feixend, ohne Starallüren.

Der Gegner ist Brasilien, der Titelverteidiger, der bislang alle fünf Copa-Turniere auf eigenem Territorium gewann. Und Neymar, "Spezi" aus vier gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona. Der Stürmer von Paris St. Germain trug die Selecao mit zwei Toren und drei Vorlagen ins Finale, gewann im Maracana schon den Confed Cup 2013 und das Olympiafinale 2016 gegen Deutschland.

Tore, Titel, Rekorde: Die Meilensteine in der Karriere des Lionel Messi © imago images/ZUMA Wire 1/24 Lionel Messi ist einer der besten Fußballer aller Zeiten. Seit 2004 steht er im ersten Team des FC Barcelona und reiht Rekord an Rekord. SPOX zeigt seine persönlichen Meilensteine im Barca-Dress. © imago 2/24 16. Oktober 2004: Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:1 - Debüt für den späteren Weltfußballer. Er kommt kurz vor Schluss für Deco. © imago 3/24 1. Mai 2005: FC Barcelona - Albacete 2:0 - Das erste Tor lässt lange auf sich warten. Dann ist es soweit - auf Vorlage von Idol Ronaldinho. © getty 4/24 17. Mai 2006: FC Barcelona - FC Arsenal 2:1 - Champions League, Finale, Sieg - Messi ist trotzdem schlecht gelaunt. Ein Mittelfußbruch stoppt ihn vor dem Endspiel. © getty 5/24 18. April 2007: FC Barcelona - FC Getafe 5:2 - Das beste Tor seiner Karriere? Messi tanzt durch Getafes Hintermannschaft. © getty 6/24 02. Mai 2009: Real Madrid - FC Barcelona 2:6 - Das vielleicht beste Spiel seiner Karriere! Real wird im Bernabeu gedemütigt, Messi spielt als falsche Neun. © getty 7/24 27. Mai 2009: FC Barcelona - Manchester United 2:0 - Drei Jahre später ist Messi glücklich. Champions-League-Sieg, er ist mit dabei und trifft zum 2:0. Per Kopf. © getty 8/24 6. April 2010: FC Barcelona - FC Arsenal 4:1 - Die Gunners müssen die Enttäuschung aus 2006 noch einmal spüren. Messi macht alle vier Tore. © getty 9/24 27. April 2011: Real Madrid - FC Barcelona 0:2 - Der nächste Finaleinzug. Messi trifft doppelt in Madrid, Mourinho hat genug gesehen. © getty 10/24 7. März 2012: FC Barcelona - Bayer Leverkusen 7:1 - Und Messi legt zum Arsenal-Spiel noch einen drauf. Fünf Tore sind es gegen Leverkusen. © getty 11/24 29. August 2012: Real Madrid - FC Barcelona 2:1 - Vilanova übernimmt, Barca verliert den Supercup. Messi wird trotzdem bester Clasico-Torschütze seines Klubs. © getty 12/24 22. Dezember 2012: Real Valladolid - FC Barcelona 1:3 - Eine Saison der Rekorde. Messi macht 91 Treffer in einem Kalenderjahr. © getty 13/24 27. September 2014: FC Barcelona - FC Granada 6:0 - Auch unter Luis Enrique geht es weiter. Karriere-Tore 400 und 401 folgen. © getty 14/24 18. Oktober 2014: FC Barcelona - SD Eibar 3:0 - Zum zehnjährigen Jubiläum im Barca-Trikot trifft Messi standesgemäß. © getty 15/24 6. Juni 2015: Juventus - FC Barcelona 1:3 - Gemeinsam mit seinen kongenialen Sturm-Kollegen Neymar und Luis Suarez holt Messi im Finale gegen Juventus seinen insgesamt dritten Henkelpott. © getty 16/24 23. April 2017: Real Madrid - FC Barcelona 2:3 - Messi schießt im Clasico gegen Real sein 499. und 500. Karrieretor. © getty 17/24 01. Mai 2019: FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 - Im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gelingt Messi sein 600. Treffer für Barca - per direktem Freistoß. © getty 18/24 23. Oktober 2019: Slavia Prag - FC Barcelona 1:2 - Durch den Treffer zum 1:0 hat der Argentinier nun in 15 Saisons hintereinander in der Champions League getroffen - Rekord! © getty 19/24 27. November 2019: FC Barcelona - Borussia Dortmund - Messi macht sein 700. Pflichtspiel für die Katalanen. Beim 3:1 gegen Borussia Dortmund schießt er ein Tor selbst und bereitet die weiteren vor - Messi halt! © imago images/PanoramiC 20/24 30. Juni 2020: FC Barcelona - Atletico Madrid - Messi erzielt das 700. Tor seine Karriere beim 2:2 gegen Atletico - und wie: Im Panenka-Stil chipt er einen Elfmeter in die Maschen. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 21/24 19. Juli 2020: Deportivo Alaves - FC Barcelona - Im Saisonfinale erzielt Messi zwei Tore. Mit 25 Toren ist er zum insgesamt siebten Mal Torschützenkönig Spaniens - Rekord! © imago images / Pro Shots 22/24 Und weil Messi gegen Alaves auch noch einen Treffer auflegte, stellte er mit damit 21 Vorlagen in einer Saison einen weiteren Rekord auf. Diesen knöpfte er seinem früheren Teamkollegen Xavi (20 Assists in der Saison 2008/09) ab. © getty 23/24 22. Dezember 2020: Real Valladolid - FC Barcelona: In der 65. Spielminute erzielt Messi den Treffer zum 3:0-Endstand und sein 644 Pflichtspieltor für Barca. Damit ist er vor Brasilien-Legende Pele der Spieler mit den meisten Toren für einen Klub. © imago images / Poolfoto 24/24 15. März 2021: Gegen Huesca macht Messi sein 767. Spiel für Barca und zieht mit Xavi im Ranking der Akteure mit den meisten Einsätzen für die Katalanen gleich. Am Sonntag bei Real Sociedad könnte er die alleinige Führung übernehmen.

Neymar würdigte Messi vor dem Finale ausgiebig. "Ich habe immer gesagt, dass Messi der beste Spieler ist, den ich je habe spielen sehen. Es ist ein großer Freund von mir. Aber jetzt sind wir im Finale, jetzt sind wir Gegner. Und ich möchte gewinnen. Auch für mich wäre es schließlich der erste Titel", sagte Neymar.

Nach den verlorenen Copa-Finals 2007, 2015 und 2016 sowie dem WM-Trauma gegen Deutschland im Maracana 2014 schien Messi bei der vorherigen Copa, mit nur einem Turniertor und Rot im Spiel um Platz drei (2:1 gegen Chile), unter der Last, die Gauchos aus der Titel-Durststrecke herauszuführen und auf eine Stufe mit 86er-Weltmeister Diego Maradona zu springen, zu scheitern.

Messi bekommt nun eine neue Chance, vor den Augen von FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der vom Concacaf-Kongress in Miami (USA) rüberjettete, bevor er zum EM-Finale zwischen England und Italien weiterdüst. Ohne den polemischen Bolsonaro, der vor zwei Jahren noch mit dem Pokal posierte.

Der Rasen des Maracana wurde in den letzten Tagen zu 40 Prozent ausgetauscht. Der Teppich für das Gran Final zwischen Neymar und Messi, zwischen Brasilien und Argentinien, 1998 letzter Sieger gegen die Selecao an dieser mystischen Stätte, ist gelegt. (Quelle: SID)

Wer zeigt / überträgt Copa America Finale Argentinien vs. Brasilien live im TV und Live-Stream? - Sieger der vergangenen Jahre